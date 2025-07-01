Шокирующее убийство в Екатеринбурге: задержаны члены азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге продолжается расследование резонансного убийства, совершенного в 2011 году. На днях издание Е1.RU опубликовало шокирующие кадры с места преступления, на которых запечатлено, как киллер расстреливает бизнесмена Икрама, владельца овощебазы.
На видео видно, как Икрам, стоя у своего автомобиля и разговаривая по телефону, становится жертвой нападения: преступник подходит к нему и стреляет в упор в затылок. Несмотря на полученное ранение, бизнесмен смог развернуться и погнаться за киллером, отобрав у него пистолет и сорвав с него очки и кепку. К сожалению, через четыре дня после инцидента Икрам скончался в больнице.
Следствие считает, что за убийством стояли местные представители азербайджанской диаспоры, а исполнителями стали тюменские азербайджанцы, которым заплатили 50 тысяч долларов. Долгое время дело оставалось нераскрытым, но недавно его подняли из архива, и силовики начали массовые задержания членов диаспоры.
В ходе операции один из главных подозреваемых скончался при штурме его квартиры полицией и спецназом. Второй подозреваемый также умер вскоре после задержания, а третий был госпитализирован в реанимацию.
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