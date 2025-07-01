Шокирующее убийство в Екатеринбурге: задержаны члены азербайджанской диаспоры

01 июля 2025, 08:24

Убийство, в котором обвиняют азербайджанцев в Екатеринбурге, попало на видео

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Екатеринбурге продолжается расследование резонансного убийства, совершенного в 2011 году. На днях издание Е1.RU опубликовало шокирующие кадры с места преступления, на которых запечатлено, как киллер расстреливает бизнесмена Икрама, владельца овощебазы.