02 марта 2026, 11:57

Фото: iStock/wildpixel

Военно-политическое противостояние Тегерана и Тель-Авива, десятилетиями тлевшее в тени прокси-войн, вышло на новый уровень — с ударами по столицам, ликвидацией высшего руководства и атаками по военным базам за пределами двух стран. Израиль объявил о масштабных операциях против Ирана и его союзников, а Тегеран ответил ракетными волнами и беспилотниками, расширив географию конфликта до Персидского залива и Средиземноморья. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Революция, которая все изменила «Нация львов» и удары по ядерным объектам «Истинное обещание»: ответ Тегерана Удары по Бейруту и новая ливанская спираль «Итоговый отчет» ЦАХАЛ: ликвидация верхушки Хроника ночного апокалипсиса

Революция, которая все изменила

Фото: iStock/ffikretow

«Нация львов» и удары по ядерным объектам

«Истинное обещание»: ответ Тегерана

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Удары по Бейруту и новая ливанская спираль

«"Хезболла" начала кампанию против Израиля в одночасье и несет полную ответственность за любую эскалацию. Любой враг, который угрожает нашей безопасности, заплатит высокую цену», — заявил главнокомандующий израильскими вооруженными силами генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Итоговый отчет» ЦАХАЛ: ликвидация верхушки

Фото: iStock/alexmak72427

Хроника ночного апокалипсиса