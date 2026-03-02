Ближний Восток в огне: противостояние Ирана и Израиля. Что происходит в регионе, причины и последствия событий
Военно-политическое противостояние Тегерана и Тель-Авива, десятилетиями тлевшее в тени прокси-войн, вышло на новый уровень — с ударами по столицам, ликвидацией высшего руководства и атаками по военным базам за пределами двух стран. Израиль объявил о масштабных операциях против Ирана и его союзников, а Тегеран ответил ракетными волнами и беспилотниками, расширив географию конфликта до Персидского залива и Средиземноморья. Подробности — в материале «Радио 1».
Революция, которая все изменила
Конфликт между Израилем и Ираном с разной степенью интенсивности продолжается с конца 1970-х годов и рискует перерасти в самое масштабное и кровопролитное противостояние на Ближнем Востоке.
После создания еврейского государства в 1948 году отношения двух стран развивались в целом позитивно. Перелом произошел в 1979 году, когда в Иране победила исламская революция, а к власти пришло шиитское духовенство во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни. Антиизраильские настроения были возведены в ранг государственной идеологии.
Новая иранская власть заявила о непризнании легитимности существования Израиля и обвинила его в незаконной оккупации арабских земель. После революции были казнены лидеры еврейской общины, иранских евреев лишили представительства в меджлисе, начались конфискации имущества. Почти 70% еврейского населения покинули страну.
Фактически уже с 1980-х годов началась опосредованная война. Тегеран усилил поддержку ливанской «Хезболлы» и палестинского ХАМАС, что привело к череде военных столкновений, начиная с Первой ливанской войны 1982 года. Во Второй ливанской войне 2006 года стало очевидно, насколько серьезной стала эта поддержка: Израилю противостояли хорошо вооруженные и обученные отряды.
Отдельной линией напряженности стала ядерная программа Ирана. С 1980-х годов Тегеран развивал атомные технологии, что вызывало обвинения в стремлении создать ядерное оружие. После испытания в 1997 году баллистической ракеты «Шахаб-3», способной достигать территории Израиля, в Тель-Авиве заговорили об экзистенциальной угрозе.
«Нация львов» и удары по ядерным объектам
13 июня 2025 года ЦАХАЛ начал операцию против Ирана под названием «Нация львов», нанеся удары по военным и ядерным объектам в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане. По заявлению израильской стороны, причиной послужили данные о накоплении обогащенного урана, достаточного для производства 15 ядерных боеголовок.
В результате атак, по данным израильской армии, погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 физиков-ядерщиков. Однако уничтожить всю инфраструктуру не удалось: значительная часть объектов находится глубоко под землей.
В ночь на 22 июня 2025 года было заявлено, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены, однако иранское агентство Tasnim утверждало, что объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
«Истинное обещание»: ответ Тегерана
Уже вечером 13 июня Иран начал ответные удары ракетами и беспилотниками, объявив о старте операции «Правдивое обещание-3». Позже была запущена и новая волна — «Истинное обещание-4».
Под ударами оказались не только израильские объекты, но и военные базы в странах Персидского залива. В Бахрейне, Катаре, Кувейте, Иордании и ОАЭ фиксировались взрывы и работа систем ПВО. В Дубае беспилотник врезался в жилую многоэтажку — по данным источников, жертв удалось избежать лишь потому, что не сработал взрыватель. Агентство Tasnim сообщало, что ракета поразила жилой комплекс, где проживали сотрудники ЦРУ, и погибли шестеро высокопоставленных офицеров, однако официального подтверждения этому не последовало.
В Ираке ударный беспилотник атаковал военную базу в Эрбиле, предположительно вызвав пожар на складе боеприпасов. В Средиземноморье жители Лимассола сообщили о взрывах в районе британской базы «Акротири».
Отдельной целью стал морской театр. В акватории Персидского залива и Ормузского пролива ракетным обстрелам подверглись три танкера, а атомный авианосец USS Abraham Lincoln был атакован четырьмя крылатыми ракетами. Американская сторона заявила, что корабль не пострадал, однако, по данным систем слежения, он покинул район дислокации.
Удары по Бейруту и новая ливанская спираль
Конфликт стремительно перекинулся на Ливан. Израиль нанес массированные авиаудары по южным пригородам Бейрута, контролируемым «Хезболлой», после того как группировка запустила ракеты и беспилотники по израильской территории в отместку за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Около трех часов ночи жители Бейрута услышали примерно дюжину взрывов. В домах выбивало стекла, грохот был слышен за многие километры. Удары наносились и по югу страны, в том числе по районам близ Тира. В Дахие вспыхнули пожары, на улицах лежали сгоревшие автомобили.
«"Хезболла" начала кампанию против Израиля в одночасье и несет полную ответственность за любую эскалацию. Любой враг, который угрожает нашей безопасности, заплатит высокую цену», — заявил главнокомандующий израильскими вооруженными силами генерал-лейтенант Эяль Замир.
Израиль отдал приказы об эвакуации в 55 деревнях и городах Ливана. Люди массово покидали Дахию, автозаправки в Тире были переполнены, шоссе на север оказались забиты машинами и мотоциклами.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил ракетные пуски, заявив, что «не позволит втянуть страну в новые авантюры» и назвав обстрел «безответственным и подозрительным актом».
«Итоговый отчет» ЦАХАЛ: ликвидация верхушки
Поздним вечером 1 марта ЦАХАЛ опубликовал в соцсети X сообщение, названное «итоговым отчетом» по результатам нескольких военных кампаний. В документе утверждалось, что уничтожены ключевые фигуры Ирана и его союзников.
Среди погибших, по версии израильской стороны, — верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генштаба Абдул-Рахим Мусави, его предшественник Хосейн Салами, глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде и другие высокопоставленные лица.
В список также вошли лидеры «Хезболлы», все высшее руководство ХАМАС и начальник штаба вооруженных сил йеменских хуситов Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари.
Хроника ночного апокалипсиса
Ночь со 2 марта превратилась в череду непрерывных ударов и сирен. В Тегеране, Кередже и Ахвазе звучали взрывы. ЦАХАЛ объявил о новой волне атак «по иранскому террористическому режиму в самом центре Тегерана». Иранское министерство просвещения сообщило о гибели около 170 учеников и педагогов.
Израильская авиация вновь нанесла удары по южному пригороду Бейрута. В ответ по северу Израиля были выпущены снаряды с территории Ливана. «Хезболла» заявила об ударе по базе ПРО под Хайфой.
Обычные люди оказались в эпицентре катастрофы: жители Дубая прятались на подземных парковках, спасаясь от обстрелов, десятки граждан были эвакуированы через соседние страны.
Экономические последствия не заставили себя ждать. Цены на нефть Brent взлетели на 9–10%, впервые с июня 2025 года превысив 80 долларов за баррель. Дорожали золото и серебро, инвесторы стремительно уходили в защитные активы. По данным Bloomberg, росли и цены на природный газ в Европе, а агентство Fitch Ratings оценивало премию к нефти в пределах 5–10 долларов за баррель.
Регион, десятилетиями живший в режиме скрытой войны, оказался в состоянии открытого противостояния, где каждая новая ночь приносит новые удары, заявления и угрозы дальнейшей эскалации.