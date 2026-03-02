Достижения.рф

Bloomberg: цены на нефть резко выросли на фоне атак США и Израиля на Иран

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне атак США и Израиля на Иран. По информации Bloomberg, стоимость нефти поднялась примерно на 8% и превысила 78 долларов за баррель.



Рост котировок связан с фактической приостановкой транспортировки сырья через Ормузский пролив — часть танкеров встала на якорь из-за обстрелов и угроз безопасности. Рынки закладывают риски перебоев поставок из региона, который обеспечивает значительную долю мирового экспорта нефти.

На фоне обострения ситуации выросли и цены на защитные активы. Стоимость золота увеличилась примерно на 2% и достигла 5380 долларов за унцию.

Одновременно усилились позиции доллара. Инвесторы традиционно переходят в американскую валюту в периоды геополитической нестабильности. На Московской бирже подорожали акции российских нефтегазовых компаний. В числе лидеров роста — «Татнефть», «Башнефть», «Руснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Лукойл».

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0