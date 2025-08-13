Богат, как арабский шейх: Шокирующая правда о миллиардах Жириновского и его тайном переезде в ОАЭ после смерти
Его называли королём скандалов и шутом в политике. За тридцать лет он стал «своим» для многих, оставаясь при этом самым загадочным персонажем российской элиты. Кем на самом деле был Владимир Жириновский? И действительно ли он ушёл из жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Смерть ЖириновскогоСмерть Владимира Жириновского стала неожиданностью для многих, так как он планировал оставаться у руля ЛДПР до 90 лет. Зимой 2022 года он заболел COVID-19 и два месяца находился в больнице, а позже скончался. Прощание с ним прошло в Колонном зале, но его жена и сын не пришли на похороны. Интересно, что на всех фотографиях отсутствовала чёрная траурная лента. Удивительно, но Жириновский заранее описал свои похороны ещё в 2013 году, а в декабре 2021 года он предсказал, что наступающий год будет трудным.
«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный», — заявлял Жириновский.
Предсказания Владимира ЖириновскогоЧерез три месяца прогноз Владимира Жириновского сбывается, что вызывает удивление. Многие считают, что он просто знал что-то заранее. В 2016 году политик собрал журналистов и передал капсулу с предсказаниями в Музей современной истории, сказав, что её откроют через 20 лет, в 2036 году. Соратники утверждают, что в капсуле есть предсказания о распаде НАТО, крахе Евросоюза, исчезновении доллара и укреплении России. Мог ли он действительно предвидеть будущее? Например, в 2006 году он предупреждал Европу о возможных проблемах с газом, говоря, что они будут платить за него очень много и замерзнут без денег. В записи 2004 года Жириновский сделал удивительно точный прогноз о будущем США, описав внешность Барака Обамы, который стал 44-м президентом страны.
«У Владимира Вольфовича однозначно был пророческий дар и дар предвидения. И многие вещи он действительно прочувствовал. Нельзя это объяснить простой политикой, простыми знаниями о политических процессах, потому что политиков много, но предсказывают из них единицы», — считает парапсихолог Айгуль Хуснетдинова.
Недвижимость Владимира ЖириновскогоВладимир Жириновский оставил после себя не только яркое политическое наследие, но и внушительное состояние в виде недвижимости. В последние годы его активы привлекали внимание СМИ и общественности, особенно в свете слухов о несметных богатствах и драгоценных подарках от зарубежных лидеров. Сам лидер ЛДПР любил рассказывать про собаку из чистого золота, полученную от Саддама Хусейна, и леопардовый трон, который вручил ему лидер Ливии Муаммар Каддафи. Жириновский проживал в элитном коттеджном поселке на западе Москвы, где его пятиэтажный дом из красного кирпича оценивался в 500 миллионов рублей. С общей площадью около 1500 квадратных метров, этот дом стал символом его статуса и влияния. По данным экспертов, стоимость всей недвижимости политика может достигать 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в декларации о доходах Жириновского значится трёхуровневая квартира с большой библиотекой, расположенная в том же районе. В этом уютном уголке можно найти полное собрание сочинений классиков русской литературы. Не менее впечатляющей является дача Жириновского в деревне Дарьино на Рублевке. Этот трехэтажный дом площадью 800 квадратных метров расположен на участке в полгектара и оценивается примерно в 200 миллионов рублей. Также ранее в собственности Жириновского находился дом в Кузьминках.
Загадки и богатства семьиПосле смерти Владимира Жириновского наследство перешло к его детям. У политика трое наследников: сын Игорь Лебедев от брака с Галиной Лебедевой, внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко, о матери которой мало что известно, и внебрачный сын Олег Эйдельштейн, чья мать — осетинка Жанна Газдарова, с которой Жириновский познакомился в командировке на Кубе. Согласно налоговым декларациям на начало 2021 года, общее имущество семьи Жириновского оценивалось почти в 10 миллиардов рублей. Большая часть активов числится на имя матери Игоря Лебедева. В 2013 году Галина Лебедева задекларировала доход в 71 миллион рублей, а в 2018-м — уже 90 миллионов.
Существует мнение, что Владимир Жириновский создал ЛДПР не только как политическую силу, но и как успешный бизнес для своей семьи и окружения. На старте карьеры он уже был состоятельным человеком, и по данным 90-х годов, на его имя было задекларировано 122 квартиры и 227 автомобилей. Однако некоторые считают, что эти богатства могли быть преувеличены для создания определенного имиджа и пиара.
Отсидел в тюрьмеВ Турции Владимир Жириновский, проходя преддипломную практику, оказался в тюрьме из-за советского значка. По одной версии, он подарил его своему коллеге-турку, а по другой — пытался продать. В результате будущего политика обвинили в коммунистической пропаганде, и он оказался за решёткой.
Жириновский живНекоторые, включая журналиста Андрея Тюняева и бывшего пиарщика Сергея Жарикова, предполагают, что он мог инсценировать свой уход из жизни и на самом деле находится в Дубае.
«Он мог пойти на какой-то неординарный шаг. Так что есть такая версия, что он жив-здоров и уехал в Дубай», — сказал Жариков.Смерть Жириновского вызывает недоумение и слухи, ведь за 30 лет он стал харизматичным политиком и близким многим россиянам. Народная любовь порождает легенды, и не исключено, что он продолжает откуда-то наблюдать за нами.