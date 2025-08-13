Коллега Лепса высказался о его романе с 19-летней Кибой: «Это прихоть Авроры»

13 августа 2025, 14:57

Александр Серов назвал отношения Лепса и Кибы прихотью девушки

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Эстрадный певец Александр Серов поделился своим мнением о романе народного артиста России Григория Лепса с его 19-летней невестой Авророй Кибой. Его слова приводит издание «Абзац».





По мнению исполнителя песни «Я люблю тебя до слёз», отношения Лепса и Авроры – это скорее каприз с её стороны.





«Он ей нравится как артист или, может, человек. А Лепс просто позволяет себя любить», – отметил Серов.