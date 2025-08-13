Коллега Лепса высказался о его романе с 19-летней Кибой: «Это прихоть Авроры»
Эстрадный певец Александр Серов поделился своим мнением о романе народного артиста России Григория Лепса с его 19-летней невестой Авророй Кибой. Его слова приводит издание «Абзац».
По мнению исполнителя песни «Я люблю тебя до слёз», отношения Лепса и Авроры – это скорее каприз с её стороны.
«Он ей нравится как артист или, может, человек. А Лепс просто позволяет себя любить», – отметил Серов.Сам певец отметил, что не стремится к отношениям с молодой женщиной. Для него важнее взаимная поддержка и дружба, чего, по его мнению, сложно ожидать от молодой избранницы.
В заключение 74-летний артист пожелал, чтобы молодые девушки встречались с ровесниками.