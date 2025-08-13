Концерт певца Вани Дмитриенко в Екатеринбурге отменили
Концерт Вани Дмитриенко в Екатеринбурге отменили из‑за переполнения: желающих оказалось значительно больше, чем вмещает площадка.
По словам менеджера певца в интервью Ural Mash, в клубе «Свобода» недостаточно места для артистических масштабов Вани — поэтому организаторы ищут более крупную площадку. Новую дату и место обещают объявить после подписания договора, а пока примерно 1,5 тысячи человек, уже купивших билеты, должны подождать.
Событие изначально было запланировано на 20 сентября.
Ранее Иван Дмитриенко высказывался о романе с актрисой Анной Пересильд. Исполнитель отмечал, что есть вещи, которые хочется сохранить в тайне.
