Опубликовано редкое фото повзрослевшего сына Жанны Фриске
Шепелев опубликовал фото повзрослевшего сына от певицы Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал подросшего сына от певицы Жанны Фриске — 12‑летнего Платона. Редкое семейное фото мальчика он разместил в соцсетях.
Подписчики заметили, что Платон всё больше похож на маму и называют его копией почившей исполнительницы.
«Собрал фотографии из нашего сладкого летнего путешествия», — написал Шепелев.
Платон активно занимается баскетболом, ему недавно присвоили личный номер в клубе — 74; многие связали это с тем, что Фриске родилась в 1974 году, и посчитали, что таким образом почитается её память.
Сам Шепелев женат на Екатерине Тулуповой — они познакомились благодаря Платону, который посещал один детский сад с дочерью дизайнера. Пара стала жить вместе в 2018 году, а в 2021‑м у них родился совместный сын Тихон. По словам телеведущего, старший сын обращается к мачехе по имени, а он никогда не скрывал от Платона правду о его биологической матери и часто рассказывал о ней.
*Запрещен в РФ