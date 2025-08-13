Опубликовано редкое фото повзрослевшего сына Жанны Фриске

13 августа 2025, 15:02

Шепелев опубликовал фото повзрослевшего сына от певицы Жанны Фриске

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Виталий Безруких)

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал подросшего сына от певицы Жанны Фриске — 12‑летнего Платона. Редкое семейное фото мальчика он разместил в соцсетях.





Подписчики заметили, что Платон всё больше похож на маму и называют его копией почившей исполнительницы.



Платон Шепелев (Фото:Instagram*/dmitryshepelev)





«Собрал фотографии из нашего сладкого летнего путешествия», — написал Шепелев.