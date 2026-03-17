«Большинство крымчан тяготели к России»: социолог рассказал о жизни полуострова к годовщине проведения референдума
12-летняя годовщина крымского референдума вновь стала поводом вспомнить события, изменившие жизнь полуострова. За прошедшие годы регион заметно преобразился. О чём мечтали крымчане, и какие их ожидания оправдались?
Главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель в эфире «Радио 1» отметил, что исследования общественного мнения проводились разными центрами, а ожидания жителей полуострова после 2014 года были очень высокими. Он подчеркнул, что большинство крымчан изначально связывали себя с Россией.
«Если говорить о тех ожиданиях, которые были сразу после присоединения Крыма, то эти ожидания были очень высокие. По сути дела, подавляющее большинство крымчан тяготели к России и были русскоязычными, а знание украинского языка было на минимальном уровне», — подчеркнул специалист.
По его словам, экономическая ситуация менялась поэтапно и со временем начинались структурные изменения. Мукомель рассказал, что в ряде сфер — прежде всего в медицине и бюджетном секторе — улучшения стали заметны довольно быстро, тогда как инфраструктурные преобразования требовали больших вложений. При этом участие регионов России в развитии Крыма сыграло значительную роль, несмотря на временные сложности.
«Резко повысились зарплаты, особенно бюджетникам в сфере медицины, улучшилась медицинская организация, снабжение. Сейчас, конечно, дороги в Крыму существенно лучше, чем были тогда», — указал на часть улучшений собеседник «Радио 1».
Мукомель также отметил, что туризм остаётся важной частью экономики республики, хотя логистические ограничения влияют на поток отдыхающих. Он добавил, что часть жителей столкнулась с трудностями адаптации, в том числе из-за более сложной системы ведения бизнеса. Тем не менее, по его мнению, многие проблемы могут быть решены при стабилизации внешних условий и восстановлении полноценной транспортной доступности региона.