18 марта — День воссоединения Крыма с Россией: праздничная программа в честь Крымской весны 2026
Когда весеннее солнце начинает уверенно пригревать полуостров, а воздух наполняется ароматом цветущих магнолий, крымчане и севастопольцы готовятся встретить один из самых значимых праздников в новейшей истории. 18 марта здесь отмечают не просто календарную дату, а день восстановления исторической справедливости — День воссоединения Крыма с Россией. О том, как праздник будут отмечать жители полуострова и других регионов страны, читайте в материале «Радио 1».
18 марта – День воссоединения Крыма с РоссиейИстория этого праздника началась задолго до календарной даты, в бурные дни «Крымской весны» 2014 года. Тогда, в марте, жители полуострова, устав от политической неопределенности в Киеве, взяли свою судьбу в собственные руки. Кульминацией народного волеизъявления стал референдум, прошедший 16 марта. В бюллетенях был только один вопрос, подразумевавший выбор будущего: войти в состав Российской Федерации или остаться в составе Украины с расширенными полномочиями. Явка оказалась беспрецедентной, а более 96% голосовавших в Крыму и подавляющее большинство в Севастополе сказали «Да» возвращению домой.
Спустя два дня, 18 марта 2014 года, в Георгиевском зале Кремля произошло историческое событие. Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также руководители Крыма и Севастополя подписали Договор о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Именно этот день — день юридического оформления воли миллионов — и стал официальным праздником. Уже на следующий год, 12 марта 2015 года, Государственный Совет Республики Крым внес изменения в республиканский закон о праздниках, закрепив 18 марта статус выходного дня на территории полуострова, чтобы каждый житель мог прочувствовать всю значимость момента.
Как этот день отмечается в городах России, особый праздник на полуострове Крым18 марта — это праздник, который объединяет всю страну от Калининграда до Владивостока, но на полуострове он окрашен в особые, личные тона. По всей России в этот день проходят митинги-концерты под лозунгами единства, тематические акции и флешмобы.
Кроме того, 16 марта в 13:00 в Центре международной торговли пройдет форум, организованный партией «Родина» и приуроченный к годовщине присоединения Крыма. Участвуют более 200 человек: представители Госдумы, ветераны СВО, молодежь, спортсмены. Основные темы — защита русских граждан за рубежом и продвижение Русского мира.
18 марта в РГУ им. Косыгина в 11:00 пройдет открытый диалог молодежи с ветеранами боевых действий. Среди гостей — полковник запаса, ветеран группы «Вымпел» Владимир Силантьев, а также добровольцы СВО Руслан Коломбет (Крым) и Александр Болдырев (ДНР), награжденные медалями «За отвагу».
В Раменском городском парке в 11:00 на площадке «Лира» состоится молодежная патриотическая акция. Участников ждет приветствие от бойца СВО, зарядка и комплекс ОФП с чемпионом мира по аэробной гимнастике Василием Козыревым, а также забег на 12 км вокруг Борисоглебского озера. Приглашаются все желающие старше 12 лет.
В историко-художественном музее города Мытищи до 22 марта работает экспозиция, посвященная Крыму. Представлены крымские пейзажи Владислава Скока и репродукции работ Марины Лазаревой. Выставка объединяет классические и современные взгляды художников на полуостров.
Но настоящий размах торжества, конечно, в Крыму и Севастополе. Здесь 18 марта — официальный выходной, и улицы городов с утра заполняются людьми с российскими флагами и георгиевскими лентами. Центральные площади Симферополя, Севастополя, Ялты и Керчи превращаются в огромные сцены. Традиционно день начинается с возложения цветов к памятникам и шествий. Затем эстафету подхватывают праздничные ярмарки с крымскими угощениями, автопробеги с флагами по набережным и, конечно, концерты под открытым небом, длящиеся до самого вечера.
Какие общественные мероприятия запланированы в городах Крыма в 2026 годуВ 2026 году Крым отмечает 12-ю годовщину возвращения домой. Культурные и образовательные учреждения полуострова подготовили для жителей и гостей насыщенную программу, которая позволит не только повеселиться, но и прикоснуться к истории.
В Симферополе Туристический портал столицы Крыма организовал уникальную акцию. 18 марта в Сквере Победы стартуют бесплатные пешеходные экскурсии-инфотуры. В 10:00 экскурсовод проведет группу по маршруту «Крымская весна», рассказывая о событиях 2014 года и местах, где они разворачивались. А в 11:00 можно будет присоединиться к туру «Русский вклад в историю Симферополя», чтобы узнать, как связаны с городом имена Суворова, Пушкина и Раевских.
В Керчи древний город на берегу Керченского пролива распахнет двери своих музеев. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (один из старейших в стране) проведет день открытых дверей. Посетители смогут бесплатно осмотреть экспозиции, посвященные богатейшей истории города от античного Пантикапея до наших дней, а также побывать на новых выставках, рассказывающих о современном развитии Крыма.
В Ялте праздник выплеснется на главную набережную имени Ленина. Здесь развернутся интерактивные площадки с мастер-классами для детей и взрослых, а также выступления уличных театров. Кульминацией вечера станет большой концерт с участием крымских творческих коллективов. Кроме того, в Ялтинском дворце культуры пройдет концерт классической музыки «Галантный век» от солистов Крымской государственной филармонии, где прозвучат произведения Моцарта и Генделя.
В Феодосии в Литературно-мемориальном музее Марины и Анастасии Цветаевых (являющемся отделом музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина») состоится информационный час «Мы — вместе!». Мероприятие будет посвящено событиям Крымской весны и роли полуострова в русской культуре. Перед гостями выступят местные поэты и барды с произведениями о любви к родной земле.
В Севастополе праздничная программа охватит сразу несколько локаций, предлагая гостям как погружение в историю, так и яркие творческие события. В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открывается уникальная выставка «Херсонес: из прошлого в будущее». Экспозиция приглашает гостей совершить путешествие во времени, познакомившись с историей древнего города в эпохи Древней Греции, Рима и Византии. Специальная лента времени на стене поможет сопоставить ключевые события в истории мировых цивилизаций, а короткие видеоролики и подлинные археологические памятники раскроют самые сокровенные тайны древнего полиса. В Балаклавском Дворце культуры 18 марта в 16:00 состоится большой праздничный концерт с патриотическими песнями, стихами и хореографическими постановками, а в Андреевском дворце культуры в 12:00 для всех желающих организуют яркую концертную программу с творческими выступлениями.
В Бахчисарае историко-культурный заповедник подготовил специальную программу в Ханском дворце. Здесь пройдут тематические экскурсии, посвященные истории многонационального Крыма и его возвращению в состав России, подчеркивая, что единство всегда было залогом процветания региона.
Двенадцать лет — срок небольшой по историческим меркам, но для Крыма эти годы стали эпохой возрождения. 18 марта — это не просто выходной, это день, когда каждый может выйти на улицу, улыбнуться прохожему и сказать: «С праздником, Крым! С праздником, Россия!».