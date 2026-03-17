Пережила многочисленные покушения и сменила имя: биография и карьера бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Почему она стала мемом?
18 марта день рождения отмечает государственный деятель и юрист Наталья Владимировна Поклонская. Ей исполняется 46 лет. Она известна как украинский, а позднее российский государственный деятель, бывший прокурор Республики Крым, депутат Государственной думы VII созыва и дипломат. С 14 июня 2022 года Поклонская занимала должность советника генерального прокурора Российской Федерации. О ее биографии, профессиональном пути и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Поклонской: детство и образованиеНаталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР, которая позднее получила название Луганская область. Ее отец работал шахтером, а мать занималась ведением домашнего хозяйства.
В конце 1980-х годов семья приняла решение переехать в Крым. Новым местом жительства стала Евпатория. Именно там будущий юрист окончила среднюю школу.
Позже Наталья Поклонская поступила на юридический факультет филиала Харьковского национального университета внутренних дел. Она получила диплом о высшем юридическом образовании. Сразу после окончания университета она начала службу в органах прокуратуры.
Работа в прокуратуре и первые громкие делаПо словам самой Поклонской, она с юных лет мечтала о карьере в правоохранительных органах. Ее профессиональный путь в прокуратуре начался с должности помощника прокурора Красногвардейского района Крыма. Позднее она занимала аналогичную должность в прокуратуре Евпатории.
Со временем Поклонская продвигалась по служебной лестнице и в итоге стала прокурором Республики Крым уже после вхождения региона в состав России.
В средствах массовой информации неоднократно появлялись сведения о покушениях на прокурора. Так, телеканал НТВ сообщал, что в 2009 году после судебного процесса по делу крымской организованной преступной группировки на Поклонскую было совершено нападение. Неизвестные якобы напали на нее в подъезде дома в Евпатории.
В результате травм у Натальи частично нарушилась подвижность лицевых мышц, что отразилось на ее манере речи. Однако сама Поклонская просила не углубляться в детали произошедшего и отмечала, что не считает тот случай покушением. В 2019 году она также заявляла, что информация о том, что ее избили, не соответствует действительности.
В 2011 году Наталья Поклонская выступала государственным обвинителем на процессе над бывшим депутатом крымской Рады и экс-генеральным директором футбольного клуба «Таврия» Рувимом Ароновым. Его обвиняли в причастности к деятельности крымской организованной преступной группировки «Башмаки». Следствие утверждало, что участники ОПГ занимались грабежами, убийствами, отмыванием денег, мошенничеством и рэкетом.
В том же году, как позже рассказывала сама Поклонская, на нее было совершено еще одно покушение. По ее словам, неизвестные пытались отравить ее.
Работа в прокуратуре УкраиныВ 2011–2012 годах Наталья Поклонская возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В конце 2012 года ее перевели в Киев. До марта 2014 года Поклонская занимала должность старшего прокурора в Главном управлении надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.
После событий Евромайдана и смены власти на Украине, Поклонская подала рапорт об увольнении. Она объяснила это несогласием с политикой нового руководства страны. После ухода из Генеральной прокуратуры она вернулась в Симферополь.
Назначение прокурором Крыма10 марта 2014 года Верховный совет Крыма назначил Наталью Поклонскую прокурором Автономной Республики Крым. Ее назначили исполняющей обязанности прокурора Республики Крым в системе российской прокуратуры. На этой должности Наталья Поклонская работала до осени 2016 года.
Власти Украины после крымского референдума возбудили против нее уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины. Речь шла о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти. Министерство внутренних дел Украины объявило Поклонскую в розыск и внесло ее в список лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Киевский суд также вынес решение о ее заочном аресте.
Медийная известность и мем «няш-мяш»После событий 2014 года Наталья Поклонская стала одной из самых узнаваемых фигур «крымской весны». Ее имя активно обсуждалось в СМИ и социальных сетях. Особенно неожиданной стала популярность Поклонской в Японии. Там она стала героиней многочисленных фанатских иллюстраций и даже аниме-образов.
В России широкую известность получил интернет-мем «няш-мяш». Он появился после одного из интервью прокурора, в котором она прокомментировала многочисленные сообщения пользователей социальных сетей, называвших ее «няшей» из-за внешности и мягкого голоса.
«Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш, мяш и тому подобного я не допущу», — заявила она.Эта фраза быстро распространилась в интернете и стала частью популярной интернет-культуры.
Работа в Государственной Думе18 сентября 2016 года Поклонскую избрали депутатом Государственной думы VII созыва. Она входила во фракцию «Единая Россия», однако формально в партию не вступала. В парламенте Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов ее депутатской деятельности стала позиция по пенсионной реформе. Законопроект предполагал повышение пенсионного возраста. Летом 2018 года Наталья Поклонская проголосовала против инициативы. Свое решение она объяснила тем, что поступила «по совести».
При этом Поклонская поддержала закон о суверенном интернете и выступала с предложениями расширить возможности граждан участвовать в обсуждении и пересмотре законов.
Скандал вокруг фильма «Матильда» и почитание Николая IIНаталья Поклонская известна как поклонница последнего российского императора Николая II. В ее рабочем кабинете находился портрет монарха. В 2015 году она участвовала в церемонии открытия бюста Николая II в Ливадийском дворце в Крыму. Тогда же Поклонская заявляла о намерении установить мемориал всем членам царской семьи.
В марте 2017 года она утверждала, что бюст императора начал мироточить. Однако церковная комиссия впоследствии не подтвердила эту информацию. Позднее Поклонская предлагала учредить в России отдельный день памяти Николая II.
В 2017 году она оказалась в центре громкого скандала вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Картина рассказывала о романтических отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Поклонская заявляла, что создатели фильма исказили исторические факты. Она направила в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой проверить фильм на предмет возможного оскорбления чувств верующих.
Дипломатическая карьера13 октября 2021 года стало известно о назначении Поклонской послом России в Кабо-Верде. После этого она сообщила, что прошла стажировку в Министерстве иностранных дел России, а также окончила курсы Дипломатической академии. Кроме того, она защитила магистерскую диссертацию, посвященную международным отношениям России и Украины.
Назначение вызвало резкую реакцию со стороны украинских политиков. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** заявил, что к Поклонской «обязательно приедут гости с Украины» и доставят ее в следственный изолятор.
Киев также направил властям Кабо-Верде запрос об экстрадиции бывшего прокурора. В ответ Поклонская заявила, что не боится угроз, а российский МИД напомнил о дипломатическом иммунитете.
Работа в Россотрудничестве и мнение про СВОВ итоге в Кабо-Верде Наталья Поклонская так и не отправилась. 19 января 2022 года она объявила, что отказалась от дипломатической должности по личным причинам. 7 февраля 2022 года Поклонская была назначена заместителем руководителя Россотрудничества. В ведомстве она занималась вопросами защиты прав соотечественников и культурными проектами.
«Каждый говорит так: "Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог". И у каждого свои лозунги: "украинцы борются за свою землю и свободу", "русские своих не бросают". И с кем же Бог? У всех патриотические и благородные цели. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды и тем более монополии на нее? Я снова обращаюсь к людям: пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу», — написала она.После начала российской военной операции на Украине Поклонская не выступала с прямой поддержкой действий российских властей, однако и открытой критики также не высказывала. В интервью она отмечала, что за последние восемь лет украинское общество существенно изменилось и стало отличаться от российского.
14 июня 2022 года Наталья Поклонская заняла должность советника генерального прокурора Российской Федерации.
Личная жизнь Натальи ПоклонскойНаталья Поклонская была замужем, однако ее брак оказался недолгим. С 2018 по 2019 год она состояла в браке с руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым.
Поклонская предпочла не давать подробных комментариев о причинах расставания. Позднее Соловьев объяснил, что им не удалось сохранить отношения из-за сильных лидерских качеств каждого из партнеров.
У Натальи Поклонской есть дочь Анастасия, которая родилась в 2005 году. Девочка появилась на свет от первого мужа Поклонской, имя которого не разглашается.
Наталья Поклонская сегодня28 октября 2025 года журналист Сергей Мардан сообщил в социальных сетях, что Наталья Поклонская якобы сменила имя. Он опубликовал фотографию страницы судебного дела о защите чести и достоинства, которое рассматривается в Гагаринском районном суде Москвы. В документах Поклонская фигурировала под именем Радведа.
В ответ на публикацию бывший прокурор заявила, что с 2014 года в отношении нее было совершено несколько покушений. По этой причине она вынуждена принимать специальные меры безопасности. Также Поклонская обвинила журналиста в распространении ее персональных данных.
Сегодня Поклонская продолжает работу в системе российской прокуратуры и занимает должность советника генерального прокурора Российской Федерации.