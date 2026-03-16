«Событие, которое изменило мир»: политолог о годовщине проведения референдума в Крыму

Политолог Мизюхо: референдум в Крыму 12 лет назад изменил мир

16 марта исполнилось 12 лет со дня проведения референдума о возвращении Крыма в состав России. Более 96% крымчан проголосовали «за». С торжественной датой жителей поздравил глава Республики Сергей Аксёнов.





Воссоединение Крыма с Россией – это поворотное событие в новейшей истории всего мира, подчеркнул крымский политолог Иван Мизюхо в эфире «Радио 1».



«12 лет назад Российская Федерация показала, что она действительно своих не бросает, что у неё есть свои интересы в причерноморском регионе и что она будет отстаивать права и интересы русских и русскокультурных людей. Россия не приемлет национализм, крайние формы которого мы видели на Майдане в 2014 году. Поэтому, конечно, 12 лет назад произошло событие, которое изменило мир и которое меняет нас сегодня. И я думаю, что Россия окончательно вернулась в число великих сверхдержав. И, конечно, имя этой Победы, Крымской весны — это имя нашего президента Владимира Путина», — отметил эксперт.

«Это голосование, безусловно, отражает волю народа. Я участвовал во всех выборах и просто как избиратель, и как политтехнолог. Я вам хочу сказать, что я никогда до 16 марта 2014 года не видел таких очередей в избирательные комиссии. Я впервые увидел такой народный подъём. Действительно тогда все социологические службы, и местные, и иностранные подтверждали приверженность крымчан российскому выбору. Это было действительно судьбоносное голосование, и люди осознавали это», — вспоминает события того дня Мизюхо.

«Крым изменился в лучшую сторону во всех сферах жизни общества. Сегодня мы едины, как никогда, и это главное достижение российского государства в Крыму по итогам 12-ти лет», — добавил эксперт.

«Крым — это колыбель православия. Это место, где наш Святой князь Владимир определил судьбу нашего отечества. И, конечно, в этом смысле воссоединение Крыма с Россией — это её воссоединение с нашими духовными истоками. Кстати, вот за эти 12 лет в Крыму очень активно развивается паломнический туризм. Активно идёт реконструкция на объектах, связанных с ранним христианством. Это действительно очень важная духовная компонента нашей жизни», — ответил Мизюхо.