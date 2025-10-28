Брак с учительницей и публичные пощечины: как живет президент Франции Эммануэль Макрон и почему его жену считают мужчиной*
Эммануэль Макрон — действующий президент Франции. Он стал самым молодым главой французского государства со времён Наполеона I. В последние месяцы имя Макрона оказалось в центре общественного внимания после скандального заявления французской журналистки Наташи Рей, назвавшей супругу президента мужчиной*. Подробнее о его биографии, карьере и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Эммануэля Макрона: детство и семьяБудущий президент Франции родился в Амьене, на севере страны. Его отец, Жан-Мишель Макрон, был профессором неврологии в Университете Пикардии, а мать, Франсуаза Ногес, — врачом-консультантом. С раннего возраста Эммануэль воспитывался под сильным влиянием бабушки, которая занималась его образованием. Именно она, по признанию Макрона, пробудила в нём любовь к литературе, философии и левым идеям.
Образование и начало карьерыПосле окончания школы Макрон поступил в университет Нантер, где в 1999 году получил диплом философского факультета. Затем он продолжил обучение в престижном Институте политических исследований Sciences Po, а в 2004 году окончил Национальную школу управления (ENA) в Страсбурге — кузницу французской политической и управленческой элиты.
Во время учёбы в 1999–2001 годах Макрон был помощником философа Поля Рикёра, чьи идеи оказали значительное влияние на его мировоззрение.
Работа в правительстве и банке RothschildПосле окончания ENA Макрон начал карьеру в Министерстве экономики Франции на должности инспектора финансов. В 2007 году он вошёл в состав комиссии под руководством экономиста Жака Аттали, занимавшейся разработкой предложений по ускорению экономического роста страны.
В 2008 году Макрон перешёл в инвестиционный банк Rothschild & Cie, где быстро сделал карьеру и получил прозвище «Моцарт финансов». Он участвовал в крупных сделках по слияниям и поглощениям, заработал более €2,9 млн и завоевал репутацию одного из самых перспективных молодых финансистов Франции.
Политическая деятельность и работа с Франсуа ОлландомС 2006 по 2009 год Макрон состоял в Социалистической партии. В 2011 году он присоединился к предвыборному штабу Франсуа Олланда, помогая разрабатывать экономическую программу. После победы Олланда на выборах в 2012 году Макрон занял пост заместителя генерального секретаря администрации президента, курируя экономические и финансовые вопросы.
В 2014 году он был назначен министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. На этом посту Макрон продвигал закон об экономических реформах, известный как «закон Макрона», предусматривавший либерализацию торговли и транспорта, а также расширение прав частного бизнеса. Несмотря на протесты профсоюзов, закон был принят в 2015 году.
Создание движения «Вперед!» и путь к президентствуВ августе 2016 года Макрон покинул пост министра и объявил о создании собственного политического движения «Вперед!» (En Marche!). Через несколько месяцев он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года.
Его программа сочетала идеи из обоих политических лагерей — правых и левых. Макрон выступал за социальные реформы, повышение пособий, поддержку бизнеса и укрепление позиций Франции в Европейском союзе.
В первом туре выборов он набрал 24,01% голосов, а во втором победил Марин Ле Пен, получив 65,9%. 14 мая 2017 года Эммануэль Макрон вступил в должность президента, став самым молодым лидером Франции в возрасте 39 лет.
Первое президентство Макрона: реформы и протесты «жёлтых жилетов»Первые годы правления Макрона сопровождались экономическим ростом — в 2017 году ВВП увеличился на 2,3%, а уровень безработицы начал снижаться. Однако уже вскоре президент столкнулся с массовыми акциями протеста.
В 2018 году из-за повышения налогов на топливо и роста цен по всей стране вспыхнули демонстрации движения «жёлтых жилетов», которые продолжались более года. Протесты переросли в уличные беспорядки и столкновения с полицией, что вынудило Макрона объявить чрезвычайное экономическое положение и пообещать социальные послабления.
Внешняя политика Фрнации и отношения с РоссиейВо внешней политике Эммануэль Макрон активно поддерживал идею европейской интеграции и укрепления ЕС. Он критиковал решение США выйти из Парижского соглашения по климату и отстаивал роль Франции как независимого центра мировой дипломатии.
Первые переговоры с президентом России Владимиром Путиным Макрон провёл вскоре после вступления в должность. Лидеры встречались в Версале, где обсуждали Украину, Сирию и Ливию. Несмотря на периодические разногласия, Макрон выступал за диалог с Москвой и сохранение минских соглашений.
В 2022 году Макрон стал одним из наиболее активных переговорщиков от Запада. По его словам, он провёл с Путиным около ста часов телефонных разговоров, однако достичь прогресса в урегулировании конфликта не удалось.
Второй срок Эммануэля МакронаВ 2022 году Макрон заявил о намерении баллотироваться на второй срок. В предвыборной программе он акцентировал внимание на укреплении обороны, энергетической независимости и экономическом росте.
10 апреля в первом туре выборов он получил 27,84% голосов, а во втором 24 апреля победил Марин Ле Пен с результатом 58,54%. 7 мая 2022 года состоялась инаугурация. Таким образом, Макрон стал первым президентом Франции после Жака Ширака, сумевшим переизбраться на второй срок.
Личная жизнь Эммануэля МакронаИстория любви президента Франции Эммануэля Макрона с его супругой Брижит Тронье считается одной из самых обсуждаемых в мировой политике. Их знакомство произошло в Амьене, где 16-летний Макрон учился в колледже и посещал кружок театра, который вела преподавательница французского языка и литературы Брижит.
Несмотря на то что женщина была старше его на 24 года, состояла в браке и воспитывала троих детей — Себастьена, Лоранс и Тифен, — Эммануэль открыто признался ей в чувствах.
Преподавательница оценила ум и творческое мышление ученика: вместе они писали пьесы для школьного театра. Когда о романе узнали родители Макрона, его перевели доучиваться в Париж, надеясь, что расстояние остудит чувства. Однако этого не произошло — юноша заявил, что однажды непременно женится на Брижит.
Их переписка продолжалась 13 лет. Несмотря на внимание со стороны сверстниц, Макрон остался верен своему обещанию. В 2007 году, когда Брижит уже была разведена, он сделал ей предложение. Вскоре пара сыграла свадьбу, официально оформив союз, выдержавший испытание временем и общественным осуждением.
Слухи и домыслы о личной жизниЗа время президентской карьеры Эммануэль Макрон неоднократно становился жертвой визуальных манипуляций. В интернете распространялись видеоролики, где якобы он танцует в ночных клубах — позже выяснилось, что это были подделки с заменой лиц через нейросеть.
Общественный резонанс вызвали и снимки, опубликованные официальным фотографом президента Соазиг де ла Муассоньер, на которых Макрон изображён с боксерской грушей. Пользователи усомнились в подлинности кадров, посчитав, что мышцы на фото были подкорректированы с помощью фоторедактора.
Кроме того, существует теория о том, что Брижит Макрон якобы сменила пол*. В сети регулярно появлялись «доказательства» этой версии, однако они не имеют под собой никаких реальных оснований. Распространители подобных фейков неоднократно привлекались к ответственности за клевету и вторжение в частную жизнь, но ни один из судебных процессов не завершился серьёзными мерами наказания.
В 2024 году новый скандал вызвало видео, где, по утверждению ряда СМИ, Брижит Макрон дала пощёчину супругу во время выхода из президентского самолёта.