Трамп в Японии назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом

28 октября 2025, 15:28

Фото: iStock/dzika_mrowka

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт». Его слова приводит РИА Новости.





Американский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами, несмотря ни на что, остаются «близкими и дружественными».





«Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнёрами, каких вы только можете себе представить», — сказал Трамп, комментируя трагические события 1945 года.