Трамп в Японии назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом
Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт». Его слова приводит РИА Новости.
Американский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами, несмотря ни на что, остаются «близкими и дружественными».
«Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнёрами, каких вы только можете себе представить», — сказал Трамп, комментируя трагические события 1945 года.Напомним, в августе 1945 года американские ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В результате сброса первой бомбы под названием «Малыш» погибло около 140 тысяч человек. Спустя несколько дней на Нагасаки сбросили бомбу «Толстяк», которая унеся жизни более 73 тысяч человек.
Каждый год 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят «Церемонии мира», посвящённые памяти жертв атомных ударов.