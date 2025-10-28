Трамп заявил, что США не собираются быть политкорректными в защите страны
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация откажется от политкорректности при защите страны и намеревается добиваться побед в войнах решительнее прежних.
Выступая перед моряками на авианосце USS George Washington на базе ВМС в Йокосуке под Токио, он пообещал защищать США «всеми необходимыми средствами» и заверил, что вооружённые силы уже сейчас — самые мощные в истории и вскоре станут ещё сильнее.
Трамп также объявил, что первую партию американских ракет для японских истребителей F‑35 поставят уже на этой неделе.
Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет говорил, что после переименования министерства войны в 1947 году Штаты не победили ни в одном крупном конфликте.
