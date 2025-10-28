Лавров: действия Запада мешают диалогу по Евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что действия западных стран мешают нормальному диалогу по вопросам Евразийской безопасности. Его слова передает агентство ТАСС.
Такое заявление глава МИД РФ сделал во время Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
«Сейчас даже не то, что происходит на Украине, а то, что Запад, прежде всего европейцы, так называемые натовские и евросоюзовские элиты, то что они делают в связи с очевидным поражением их линии на нанесение России стратегического поражения, конечно, мешает нормальному диалогу», — сказал Лавров.Ранее он подчеркивал, что Россия признает независимость Украины, но выступает против политики Киева, которая направлена на искоренение русской идентичности.