Лавров: действия Запада мешают диалогу по Евразийской безопасности

28 октября 2025, 14:10

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что действия западных стран мешают нормальному диалогу по вопросам Евразийской безопасности. Его слова передает агентство ТАСС.





Такое заявление глава МИД РФ сделал во время Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

«Сейчас даже не то, что происходит на Украине, а то, что Запад, прежде всего европейцы, так называемые натовские и евросоюзовские элиты, то что они делают в связи с очевидным поражением их линии на нанесение России стратегического поражения, конечно, мешает нормальному диалогу», — сказал Лавров.

