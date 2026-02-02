Что связывало Трампа, Макрона и Маска с финансистом-насильником и причём тут модельное агентство из Краснодара? Главное о «файлах Эпштейна»
Министерство юстиции США опубликовало крупнейший в истории массив документов по делу Джеффри Эпштейна — 3,5 млн страниц, тысячи видео и сотни тысяч изображений. В файлах фигурируют мировые политики, миллиардеры, члены королевских семей и «русский след», но упоминание имени не всегда означает обвинение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Архив, от которого «упал» сайт Минюста
Публикация «файлов Эпштейна» вызвала такой ажиотаж, что сайт Минюста США несколько раз переставал работать из-за перегрузки. В открытом доступе оказались документы, собранные ФБР за десятилетия расследований в Нью-Йорке и Флориде: показания жертв, черные книги контактов, логи полетов, финансовые бумаги, фотографии, переписка и неподтвержденные жалобы, направлявшиеся в ФБР.
В Минюсте сразу предупредили: часть материалов может содержать «поддельные или ложно представленные» изображения, документы или видео. Ведомство отдельно подчеркнуло, что упоминание имени в архиве не равно обвинению в преступлении и не доказывает участия в секс-торговле или насилии.
«Необоснованны и ложны»: реакция на обвинения в адрес Трампа
Отдельный резонанс вызвали документы с утверждениями против президента США Дональда Трампа. В пресс-релизе Минюста говорится:
«Некоторые документы содержат неправдивые и сенсационные утверждения в адрес президента (США Дональда) Трампа, которые были переданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года».
Ведомство назвало эти утверждения «необоснованными и ложными», добавив, что, если бы в них была «хоть капля правдоподобия, их бы уже давно использовали».
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Минюст не пытался защищать действующего президента или кого-либо еще, кроме предполагаемых жертв Эпштейна, и не скрывает «список клиентов», которого, по словам ведомства, не существует.
«Если мы получим информацию и доказательства, которые позволят нам привлечь их к ответственности, можете быть уверены, мы это сделаем», — сказал Бланш.
При этом часть данных не опубликовали, поскольку она могла «поставить под угрозу текущее федеральное расследование».
«Упорно скрывают правду»: что именно лежит в базе ФБР?
Сами файлы представляют собой неоднородный массив. В них есть как показания жертв, так и черновики писем, которые Эпштейн писал самому себе, хвастовство знакомствами, перепечатки статей из СМИ и неподтвержденные доносы.
Минюст и ФБР подчеркивают: многие люди знали Эпштейна как финансиста и филантропа — до того, как стала известна правда. Некоторые имена появлялись в документах исключительно потому, что Эпштейн любил «неймдроппинг» и упоминал известных людей в разговорах.
Переписка с Ильей Пономаревым*
В переписке 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич предложил Эпштейну встретиться с российским политическим деятелем Ильей Пономаревым*, который писал о «революционных процессах» в России и просил помочь с поездкой в Давос. Позднее Эпштейн сообщил, что «подружился» с ним.
«Где нюдсы»: переписка с экс-спикером «Наших»
Отдельный массив документов посвящен переписке Эпштейна с бывшим спикером движения «Наши» Марией Дроковой. В 2017 году она предлагала снять о нем фильм, учредить «премию Эпштейна» в науке и создать фонд борьбы с сексуальными домогательствами, который обеспечил бы финансисту «хороший имидж среди женщин».
«Вы можете порекомендовать лучших из них своим деловым партнерам для найма или даже нанимать их для себя», — писала Дрокова.
В переписке обсуждались идеи «поиска умных людей» через генетические тесты, поздравления с праздниками и личные переживания. В июне 2019 года Дрокова спрашивала разрешения отправить Эпштейну фотографии из Парижа. В ответ финансист поинтересовался, «где нюдсы».
Дрокова также упоминается в отчете ФБР 2020 года, где якобы называла Эпштейна «прекрасным человеком», а ее инвестиционную компанию информатор связывал с кражей технологий.
Краснодарское агентство и «русские девушки»
В одном из писем 2018 года Эпштейну прислали ссылку на портфолио модели из агентства Shtorm в Краснодаре. Основательница агентства Дана Борисенко заявила, что организация не имела отношения к вечеринкам Эпштейна и не отправляла девушек в США.
Сама модель утверждала, что не получала предложений от представителей финансиста. При этом источник Daily Mail в разведке выдвигал версию о «медовых ловушках» с участием девушек из России и сборе компромата для спецслужб — подобные предположения звучали и ранее, в книге Крейга Унгера «Американский компромат».
Билл Гейтс, «русские девушки» и черновики для шантажа
В файлах содержатся письма, которые Эпштейн писал самому себе, утверждая, что Билл Гейтс якобы заразился ЗППП от «русских девушек» и принимал антибиотики. Представители Гейтса назвали эти утверждения «абсолютно абсурдными и совершенно ложными», заявив, что они лишь демонстрируют готовность Эпштейна пойти на что угодно ради дискредитации.
«Самая безумная вечеринка»: переписка Маска и Эпштейна
В опубликованных документах Минюста США обнаружилась переписка американского миллиардера Илона Маска с Эпштейном. Как следует из материалов, общение между ними продолжалось как минимум несколько лет.
Согласно файлам, в конце ноября 2012 года Маск и Эпштейн обсуждали организационные детали поездки предпринимателя и актрисы Талулы Райли, с которой он тогда состоял в отношениях, на частный остров финансиста. Переписка касалась, в частности, вертолетного трансфера и количества пассажиров.
«Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоем острове будет самая безумная вечеринка?» — написал Маск в письме от 25 ноября 2012 года, отвечая на вопрос Эпштейна.
В другом сообщении миллиардер уточнял возможные сроки визита. В письме от 25 декабря 2013 года он писал:
«На самом деле я мог бы прилететь обратно пораньше, 3-го числа. Мы будем на Сен-Барте. Когда нам стоит выдвигаться к тебе на остров 2-го (января 2014 года. — Прим. ред.)».
Ранее Илон Маск неоднократно отрицал наличие связей с Эпштейном. В 2020 и 2022 годах он объяснял совместную фотографию с Гислейн Максвелл, сделанную в 2014 году, случайным совпадением. В сентябре 2025 года бизнесмен также заявлял, что никогда не посещал остров Эпштейна и якобы отклонял все приглашения.
При этом в 2022–2025 годах Маск публично требовал от Минюста США раскрыть так называемый список клиентов финансиста и привлечь виновных к ответственности.
«Национальная безопасность под угрозой»: во Франции возмутились контактами Макрона с Эпштейном
Во Франции резко отреагировали на появление в «файлах Эпштейна» сведений о возможных контактах президента страны Эммануэля Макрона с американским финансистом, обвиненным в педофилии, Джеффри Эпштейном. Отсутствие какого-либо официального расследования вызвало возмущение у представителей французской оппозиции.
С резкой критикой выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который заявил, что связи Макрона с Эпштейном зафиксированы в опубликованных документах Минюста США. Свое заявление политик опубликовал в социальной сети X.
«Макрон, сначала министр, а затем президент, напрямую или через посредников, вел дела с Эпштейном: все это есть в документах! Национальная безопасность под угрозой: никакого расследования?!» — написал Филиппо.
В частности, в переписке Эпштейна упоминались контакты Эммануэля Макрона с бизнесменом из Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом бен Сулайемом, на что также обратил внимание французский политик.
Принц Эндрю: фотографии, письма и обвинения жертв
Среди опубликованных данных — переписка Эпштейна с «Герцогом», предположительно принцем Эндрю. В одном из писем финансист предлагал познакомить его с «красивой» 26-летней россиянкой. В архиве есть и фотографии, где Эндрю стоит на четвереньках перед лежащей на полу женщиной.
Одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Джуффре, утверждала, что ее в 17 лет «продавали» принцу Эндрю. Королевская семья обвинения отрицала, однако файлы свидетельствуют: контакты с Эпштейном продолжались и после его первого осуждения. В 2019 году Эндрю отказался от официальных обязанностей, а позже был лишен титулов.
Кто есть кто и главный вопрос
В январе 2026 года, когда интернет «взорвался» списками имен, Минюст напомнил: упоминание в файлах — не обвинение. Архив показывает сеть влияния, в которую входили политики, бизнесмены, ученые и знаменитости. Многие продолжали общение с Эпштейном после 2008 года, но уголовную ответственность понесла лишь Гислейн Максвелл.
Файлы дают подсказки, но не ответы. И главный вопрос, который они оставляют, звучит иначе: не кто знал Эпштейна, а кто знал, что он делал, и продолжал с ним общаться.