Макрон попался на тайных переписках с педофилом-миллиардером
Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживал контакты с финансистом Джеффри Эпштейном через бизнесмена Султана бен Сулайема. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на опубликованные Министерством юстиции США документы.
Согласно архивам, общение началось в 2016 году, когда Макрон занимал пост министра экономики Франции. В переписке 2018 года указано, что президент обращался к Эпштейну и другим лицам за рекомендациями. Он просил их совета при разработке новой политики Франции и Европы.
Документы показывают, что американский финансист выступал посредником между бизнесменами США и администрацией президента Франции. Контакты проходили в том числе и вне официальных каналов.
Часть материалов описывает связь Эпштейна с Султаном бен Сулайемом. Его называют давним товарищем финансиста и одним из руководителей компании DP World. Согласно документам, бизнесмен мог использовать эти контакты, чтобы продвигать израильские коммерческие и военные технологии в логистических центрах ОАЭ.
Читайте также: