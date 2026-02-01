Макрон попался на тайных переписках с педофилом-миллиардером

01 февраля 2026, 10:06

Макрон тайно советовался с Эпштейном по разработке новой политики Франции и ЕС

Эмманюэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживал контакты с финансистом Джеффри Эпштейном через бизнесмена Султана бен Сулайема. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на опубликованные Министерством юстиции США документы.