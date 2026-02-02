Снимки более 40 обнаженных людей фигурируют в деле Эпштейна

02 февраля 2026, 06:45

NYT: Минюст США опубликовал десятки фото с обнаженными людьми по делу Эпштейна

Фото: iStock/lekcej

В пакетах документов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна Министерство юстиции США опубликовало десятки изображений обнаженных людей. Об этом пишет The New York Times.