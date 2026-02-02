Снимки более 40 обнаженных людей фигурируют в деле Эпштейна
В пакетах документов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна Министерство юстиции США опубликовало десятки изображений обнаженных людей. Об этом пишет The New York Times.
При изучении материалов дела журналисты выявили около 40 неотредактированных снимков. По предположению издания, фотографии входили в личную коллекцию миллиардера, а изображенные на них люди выглядят весьма молодо и не похожи на совершеннолетних. Часть снимков, вероятно, сделали на частном острове Эпштейна.
После того как The New York Times уведомила ведомство о находке, сотрудники министерства удалили, либо отредактировали спорные изображения. В самом ведомстве комментировать первоначальный вариант публикации отказались.
