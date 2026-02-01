Илон Маск призвал арестовать хотя бы одного фигуранта дела Эпштейна

01 февраля 2026, 02:00

Илон Маск (РИА Новости / Стрингер)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказался о файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Его комментарий появился в соцсети X на фоне публикации новых документов по резонансному делу.





В своём сообщении Маск подчеркнул, что ключевое значение имеет не столько обнародование архивных материалов, сколько привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям Эпштейна. Однако позже предприниматель удалил свой пост.



«Важно не столько обнародование какой‑то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним», — заявил Маск.