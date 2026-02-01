Илон Маск призвал арестовать хотя бы одного фигуранта дела Эпштейна
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высказался о файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Его комментарий появился в соцсети X на фоне публикации новых документов по резонансному делу.
В своём сообщении Маск подчеркнул, что ключевое значение имеет не столько обнародование архивных материалов, сколько привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям Эпштейна. Однако позже предприниматель удалил свой пост.
«Важно не столько обнародование какой‑то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним», — заявил Маск.Ранее Министерство юстиции США опубликовало новую порцию документов о деле Эпштейна. Стоит отметить, что Маск упоминается в этих архивах более тысячи раз.