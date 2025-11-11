Долги в 66 млн, низкая популярность и сын-наркоман: почему после президентства Джо Байдена осуждают даже демократы?
Бывший президент США Джо Байден после отставки вынужден жить крайне скромно. Экс-глава государства получает лишь пенсию и пособия, размер которых не позволяет покрывать некоторые траты. Кроме того, он все еще борется с раком простаты, что усугубляет и так непростое положение. О том, с какими проблемами сталкивается и как живет сегодня Байден — в материале «Радио 1».
Финансовые проблемы Джо Байдена
Покинувший пост президента США Джо Байден ведёт более скромный образ жизни по сравнению с предыдущими демократами, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По их информации, у бывшего американского лидера нет ни хорошо финансируемых фондов, ни планов по созданию престижных библиотек.
Уточняется, что сразу после ухода с президентского поста у Байдена были личные долги на сумму 800 тысяч долларов (66,2 млн рублей). По словам источника, 82-летний политик сам признал это. При этом его возможности ограничены из-за возраста и низкой популярности.
Стоит отметить, что доходы Байдена ограничиваются пенсией и пособиями, которые не превышают 416 тысяч долларов в год, что недостаточно для покрытия платежей. Дополнительных источников дохода у Джо нет — его не приглашают выступать, а мемуары пока не принесли значительных гонораров.
Какими заболеваниями страдает Джо Байден
У бывшего президента США Джо Байдена выявлена агрессивная форма рака. The New York Times пишет, что у 82-летнего политика диагностировали рак предстательной железы с метастазами в костях после обнаружения «небольшого узелка» на простате. Представители пресс-службы Байдена заявили, что заболевание поддается лечению, и врачи отмечают его чувствительность к гормональной терапии, что может обеспечить эффективный контроль над опухолью.
Здоровье и активность Байдена неоднократно подвергались критике. Во время его президентства он несколько раз терял равновесие, путался в словах и допускал ошибки. В расследовании по делу о хранении секретных документов Байдена описали как пожилого человека с хорошими намерениями, но с проблемами памяти. На допросе он забывал важные семейные даты. В прошлом году Байден был вынужден выйти из президентской гонки из-за опасений по поводу своего здоровья.
В феврале 2024 года врач, проводивший обследование Байдена, сообщил о наличии у политика нескольких заболеваний, включая апноэ во сне.
Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари заявил о прогрессировании у Байдена деменции, которая на данный момент считается неизлечимой. Белый дом опроверг эту информацию, отметив, что Байден ежедневно проходит тесты на когнитивные способности.
Скандалы с участием Байдена
Демократы отказываются финансово поддерживать Джо Байдена в период после его президентства по нескольким причинам. Одна из них — значительная часть демократов винит бывшего президента в сокрушительном поражении, которое партия понесла в прошлом году. По мнению экспертов, жена, сестра и сын Байдена Хантер активно препятствовали продвижению потенциальных соперников. Когда стало ясно, что дальнейшее участие Джозефа в предвыборной гонке практически невозможно, его вынудили покинуть партию. Политик пытался саботировать нормальный процесс праймериз и назначил своим преемником Камалу Харрис, которую большинство демократов считали недостаточно сильной и эффективной кандидатурой.
Согласно информации СМИ, Байдены были вовлечены в неэтичную политику и связаны с подозрительными бизнес-схемами. Это привело к тому, что демократы либо полностью игнорировали бывшего американского лидера, либо старались сделать вид, что его не существует. В результате, мало кто готов вкладывать миллионы долларов в строительство библиотеки, подобной той, что была у Барака Обамы, или приглашать на выступления и платить сотни тысяч долларов.
Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена, стал главным источником проблем для своего отца. В конце 2023 года он оказался вовлечен в дело о неуплате налогов за период с 2016 по 2020 годы. По данным следствия, Хантер задолжал 1,4 миллиона долларов и предоставлял ложные налоговые декларации. 5 сентября 2024 года мужчина признал свою вину по всем пунктам обвинения.
Летом 2024 года присяжные вынесли вердикт, признав Хантера виновным в незаконной покупке оружия. Это произошло в то время, когда он употреблял наркотики, что противоречит закону, запрещающему людям с наркозависимостью владеть огнестрельным оружием.
В 2020 году Хантер оказался в центре скандала, связанного с хакерской атакой на его ноутбук. Хакеры опубликовали в СМИ фотографии, на которых Хантер участвовал в оргиях и употреблял наркотики. Эти материалы появились сначала на китайской платформе, а затем распространились по всему миру.
Что пытался делать Байден после отставки
В январе 2025 года Джо Байден покинул Овальный кабинет, передав полномочия Дональду Трампу. После этого он исчез из медийного пространства, что породило множество слухов, вплоть до предположений о его возможной кончине.
Однако 15 апреля Байден вернулся на публичную сцену, выступив на конференции в Чикаго, посвященной вопросам социальной защиты. Он резко раскритиковал Трампа за политику по отношению к мигрантам и массовые увольнения государственных служащих.
На следующий день экс-глава США встретился со студентами Гарвардской школы управления имени Джона Кеннеди, где обсудил конфликт между Россией и Украиной. Западные издания отметили, что некоторые демократы были недовольны его высказываниями, считая их «прекрасным подарком для Белого дома, Трампа и консервативных СМИ».
По информации New York Post, Байден готов выступать в качестве спикера на частных мероприятиях за гонорар в 300 тысяч долларов. Он также требует, чтобы заказчик оплатил его перелет на частном самолете и расходы на пятерых помощников. Однако желающих пригласить бывшего президента на подобные мероприятия пока не нашлось.
Как Байден критикует Трампа
Бывший президент США Джо Байден, выступая на мероприятии Демократической партии в Омахе, заявил, что действующий лидер страны Дональд Трамп позорит Америку. По мнению Байдена, Трампу следует понять, что не американцы служат ему, а он должен служить народу.
«Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. <...> Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал он.
Байден подчеркнул, что его слова искренни и наполнены гневом. По его словам, Демократическая партия восстановила свои позиции, и американский народ ясно даёт понять Трампу и его единомышленникам о своих намерениях.
Байден и Трамп регулярно обмениваются критическими замечаниями. Оба политика представляют разные политические партии: Байден — Демократическую, а Трамп — Республиканскую. В 2020 году на президентских выборах Трамп проиграл Байдену. Однако в 2024 году ситуация изменилась: Байден отказался от участия в выборах под давлением однопартийцев, поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. В результате Трамп одержал победу на выборах.