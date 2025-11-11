11 ноября 2025, 14:04

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент США Джо Байден после отставки вынужден жить крайне скромно. Экс-глава государства получает лишь пенсию и пособия, размер которых не позволяет покрывать некоторые траты. Кроме того, он все еще борется с раком простаты, что усугубляет и так непростое положение. О том, с какими проблемами сталкивается и как живет сегодня Байден — в материале «Радио 1».





Содержание Финансовые проблемы Джо Байдена Какими заболеваниями страдает Джо Байден Скандалы с участием Байдена Что пытался делать Байден после отставки Как Байден критикует Трампа

Финансовые проблемы Джо Байдена

Какими заболеваниями страдает Джо Байден

Джо Байден (Фото: www.kremlin.ru)

Скандалы с участием Байдена

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Инстаграм* @joebiden)

Что пытался делать Байден после отставки

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)



Как Байден критикует Трампа

«Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол. <...> Здесь демократия, при демократии нет королей, его действия позорят нас как страну», — сказал он.