Трамп: США прекратили «тратить деньги» на финансирование Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, поставляя Киеву оружие за свой счет. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.
Трамп добавил, что США теперь получает деньги за поставки вооружения через структуры НАТО.
«Мы больше не тратим деньги (на Украину). Теперь нам платят через НАТО», — сказал он.10 ноября «Радио 1» передавало, что Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить зенитные ракетные комплексы Patriot. Эти системы необходимы для защиты ключевых городов.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал атаку России на территорию Украины в ночь на 8 ноября. Он уверен: после российского удара союзники Киева осознали, что защитить его невозможно.