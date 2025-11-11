Трамп: США прекратили «тратить деньги» на финансирование Украины

11 ноября 2025, 01:48

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, поставляя Киеву оружие за свой счет. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.





Трамп добавил, что США теперь получает деньги за поставки вооружения через структуры НАТО.





«Мы больше не тратим деньги (на Украину). Теперь нам платят через НАТО», — сказал он.