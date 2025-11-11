Пушков ответил на слова экс-президента Финляндии о переговорах с Россией

11 ноября 2025, 08:37

Пушков считает, что советы бывшего финского президента Европу уже не спасут

Фото: iStock/sinonimas

Рекомендации бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте Европу уже не спасут. Об этом в своем блоге написал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя предложение финского политика вести Европе переговоры с РФ, как это делает американский президент Дональд Трамп.