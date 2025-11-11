Пушков ответил на слова экс-президента Финляндии о переговорах с Россией
Рекомендации бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте Европу уже не спасут. Об этом в своем блоге написал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя предложение финского политика вести Европе переговоры с РФ, как это делает американский президент Дональд Трамп.
Ниинисте, по его словам, является «умным и опытным политиком». Однако со своими рекомендациями экс-лидер Финляндии опоздал, отметил Пушков.
Он добавил, что в настоящее время Европейский союз управляется «брюссельской бюрократией» и лидерами, такими как Урсула фон дер Ляйен. Из-за подобных фигур влияние европейских стран на мировую политику продолжает уменьшаться.
Европейские лидеры ошиблись, полагая, что усиление влияния возможно через конфронтацию с Россией. Пушков подчеркнул, что отказ от дипломатических методов в пользу «политики давления» привел к снижению значимости альянса.
