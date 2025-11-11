Достижения.рф

Пушков ответил на слова экс-президента Финляндии о переговорах с Россией

Пушков считает, что советы бывшего финского президента Европу уже не спасут
Фото: iStock/sinonimas

Рекомендации бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте Европу уже не спасут. Об этом в своем блоге написал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя предложение финского политика вести Европе переговоры с РФ, как это делает американский президент Дональд Трамп.



Ниинисте, по его словам, является «умным и опытным политиком». Однако со своими рекомендациями экс-лидер Финляндии опоздал, отметил Пушков.

Он добавил, что в настоящее время Европейский союз управляется «брюссельской бюрократией» и лидерами, такими как Урсула фон дер Ляйен. Из-за подобных фигур влияние европейских стран на мировую политику продолжает уменьшаться.

Европейские лидеры ошиблись, полагая, что усиление влияния возможно через конфронтацию с Россией. Пушков подчеркнул, что отказ от дипломатических методов в пользу «политики давления» привел к снижению значимости альянса.

Екатерина Коршунова

