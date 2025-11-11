Трамп заявил о катастрофических последствиях для США, если его пошлины признают незаконными
Трамп: США будут вынуждены вернуть $2 трлн в случае признания пошлин незаконными
Президент США Дональд Трамп предположил, что его страна будет вынуждена вернуть торговым партнерам более двух триллионов долларов в случае признания его пошлин незаконными. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.
Трамп назвал потенциальную компенсацию катастрофой для национальной безопасности Соединенных Штатов.
«Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — написал он.Правовой основой для спора стал закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Американский лидер руководствовался им во время принятия решений о тарифной политике.
Однако апелляционный суд США в августе постановил, что этот закон не дает президенту права вводить импортные пошлины.
