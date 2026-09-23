«Должен ли политик выглядеть красиво?»: Мария Захарова ответила на неудобный вопрос
Мария Захарова объяснила, каким должен быть внешний вид политического деятеля
Мария Захарова высказалась о том, насколько важен внешний вид для политиков и дипломатов. По ее словам, на государственной службе существуют определенные правила и протокол, однако сегодня они становятся более гибкими.
В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv официальный представитель МИД России отметила, что в дипломатической работе одежда и манера поведения должны соответствовать ситуации. При этом строгий протокол, по ее мнению, не должен превращаться в набор формальностей.
«Я перелопатила очень многое и сделала вывод, что остается базовый протокол и в одежде, и в манере, и в разговоре, и чисто дипломатический протокол с нюансировками, но при этом привнесено и пришло совершенно не искусственно, а от жизни. Есть такое понятие как «адекватность ситуации», то есть ничего не должно быть отягощено протоколом просто в угоду ритуалу, а конструкция должна быть подвижна. Протокол стал более облегченным, предполагающим ориентацию на адекватность ситуации, чтобы это было уместно», — сформулировала Захарова главный принцип.Она также обратила внимание на то, что за внешностью публичных людей сегодня следят гораздо пристальнее, чем раньше. Политикам приходится учитывать не только официальные требования, но и то, как их образ воспринимается аудиторией.
В качестве примеров Захарова упомянула Бориса Джонсона и Дональда Трампа, чьи публичные образы заметно отходят от традиционного представления о строгом политическом стиле. По ее словам, за последние годы общественное восприятие внешности и поведения политиков существенно изменилось.
При этом для дипломатов, считает Захарова, базовые правила уместности по-прежнему сохраняются. Она также рассказала, что советует сотрудницам учитывать российские традиции в одежде и не ограничиваться исключительно формулой «черный низ — белый верх», добавляя уместные аксессуары и более разнообразные детали образа.