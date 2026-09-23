«Должен ли политик выглядеть красиво?»: Мария Захарова ответила на неудобный вопрос

23 сентября 2026, 13:05

Мария Захарова объяснила, каким должен быть внешний вид политического деятеля

Мария Захарова (Фото: Instagram* / @mzakharovamid)

Мария Захарова высказалась о том, насколько важен внешний вид для политиков и дипломатов. По ее словам, на государственной службе существуют определенные правила и протокол, однако сегодня они становятся более гибкими.





В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv официальный представитель МИД России отметила, что в дипломатической работе одежда и манера поведения должны соответствовать ситуации. При этом строгий протокол, по ее мнению, не должен превращаться в набор формальностей.





«Я перелопатила очень многое и сделала вывод, что остается базовый протокол и в одежде, и в манере, и в разговоре, и чисто дипломатический протокол с нюансировками, но при этом привнесено и пришло совершенно не искусственно, а от жизни. Есть такое понятие как «адекватность ситуации», то есть ничего не должно быть отягощено протоколом просто в угоду ритуалу, а конструкция должна быть подвижна. Протокол стал более облегченным, предполагающим ориентацию на адекватность ситуации, чтобы это было уместно», — сформулировала Захарова главный принцип.