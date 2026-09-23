Мария Захарова рассказала о своей роли в примирении Успенской и Резника

23 сентября 2026, 12:11

Мария Захарова: Успенская и Резник помирились на юбилее общей подруги

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что иногда помогает мирить поссорившихся представителей российского шоу-бизнеса. По ее словам, творческие люди особенно остро воспринимают эмоции, поэтому в таких ситуациях важно создать подходящую атмосферу для примирения.





Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Она также отметила, что иногда людей из мира шоу-бизнеса специально сталкивают друг с другом ради интриги.





«Я очень часто выступаю как миротворец. Например, Люба Успенская помирилась с Ильей Резником. Они сделали это сами, но я там присутствовала и мы сделали все, чтобы максимально способствовать их примирению. Мы увидели эту возможность и быстро включились», — рассказала Захарова.