«Барышня и хулиган»: Мария Захарова рассказала о сотрудничестве с рэпером Птахой
Захарова назвала рэпера Птаху очень дерзким человеком
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как случайное знакомство с рэпером Птахой привело к совместной работе. По ее словам, творческие союзы в ее жизни нередко возникают неожиданно.
Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Она отметила, что подобные творческие знакомства у нее часто происходят неожиданно — на мероприятиях, в самолете или даже рядом на соседних креслах.
Она также рассказала, что впервые встретилась с Птахой на форуме. Они обменялись телефонами, после чего несколько лет не общались.
«А потом он мне написал: "А давай вместе что-нибудь сделаем?" и я согласилась», — рассказала она.Захарова предложила Птахе текст, который уже был у нее. При этом рэпер сначала предполагал, что она пишет музыку. По словам представителя МИД, у нее действительно есть мелодии, воплощенные в песнях, однако в этот раз она предложила именно стихи.
«Он говорит: "Я никогда чужие тексты не исполняю", а я отвечаю: "Ну, все когда-то случится в первый раз"», — сказала Захарова.В итоге музыканты выпустили совместную песню. Захарова также рассказала, что ей понравился результат их работы.
При этом Захарова также отметила, что не пыталась переубедить Птаху из-за его резких высказываний о мерах по ограничению работы социальных сетей и рекламы. Она назвала его очень дерзким человеком и в шутку описала их сотрудничество как историю о том, как «барышня и хулиган выпустили песню».