«Барышня и хулиган»: Мария Захарова рассказала о сотрудничестве с рэпером Птахой

23 сентября 2026, 12:24

Захарова назвала рэпера Птаху очень дерзким человеком

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как случайное знакомство с рэпером Птахой привело к совместной работе. По ее словам, творческие союзы в ее жизни нередко возникают неожиданно.





Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Она отметила, что подобные творческие знакомства у нее часто происходят неожиданно — на мероприятиях, в самолете или даже рядом на соседних креслах.



Она также рассказала, что впервые встретилась с Птахой на форуме. Они обменялись телефонами, после чего несколько лет не общались.





«А потом он мне написал: "А давай вместе что-нибудь сделаем?" и я согласилась», — рассказала она.

«Он говорит: "Я никогда чужие тексты не исполняю", а я отвечаю: "Ну, все когда-то случится в первый раз"», — сказала Захарова.