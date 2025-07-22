22 июля 2025, 14:03

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Хантер Байден — бизнесмен и политический лоббист, сын бывшего президента США Джо Байдена. Еще в детстве, отвечая на вопрос отца о своих мечтах, он заявил, что хочет стать «важной персоной». И действительно, его жизнь сложилась именно так, хотя биография Хантера не обошлась без скандалов, судебных разбирательств и проблем с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство, юность и карьерный рост Личная жизнь Компрометирующие записи Хантер Байден сейчас

Детство, юность и карьерный рост

Фото: iStock/SergBob



Личная жизнь

Фото: iStock/Motortion



Компрометирующие записи

Фото: iStock/M-Production



Хантер Байден сейчас