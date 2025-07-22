Эскортницы из Украины, наркотики, секс с вдовой брата и порнография: Выходки Хантера Байдена, потрясшие общество и родного отца
Хантер Байден — бизнесмен и политический лоббист, сын бывшего президента США Джо Байдена. Еще в детстве, отвечая на вопрос отца о своих мечтах, он заявил, что хочет стать «важной персоной». И действительно, его жизнь сложилась именно так, хотя биография Хантера не обошлась без скандалов, судебных разбирательств и проблем с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Детство, юность и карьерный ростРоберт Хантер Байден, родившийся 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне, штат Делавэр, — сын Джо Байдена и Нейлии Хантер, погибшей в автокатастрофе в 1972 году. В детстве он учился в католической средней школе и затем получил степень по истории в Университете Джорджтауна, а позже — юридическое образование в Йельской школе права.
Свою карьеру Хантер начал в MBNA America Bank, где быстро поднялся до должности исполнительного вице-президента. После работы в Министерстве торговли США он основал лоббистскую фирму Oldaker, Biden Belair и совместно с дядей выкупил хедж-фонд Paradigm Global Advisors, хотя эта покупка оказалась убыточной. В 2008 году Хантер основал консалтинговую компанию Seneca Global Advisors, а затем совместно с партнерами создал Rosemont Seneca Partners. Он также занимал должность советника в юридической фирме Boies Schiller Flexner LLP и был членом правления китайского фонда BHR Partners. С 2014 года он входил в состав правления украинской газодобывающей компании Burisma.
Личная жизньЛичная жизнь Хантера Байдена была полна драматических событий. Его первая жена, Кэтлин Буле, появилась в его жизни после окончания университета. В их семье родились три дочери. Однако их брак не выдержал испытаний, и пара рассталась в 2015 году, хотя официально развод был оформлен лишь в 2017-м. Бывшая супруга утверждала, что он тратил много денег на вечеринки, наркотики и девушек с низкой социальной ответственностью. В интервью сам Хантер открыто признавался в своих слабостях.
Трагическая утрата — смерть его брата Бо от рака в 2015 году — стала поворотным моментом в жизни Хантера. Спустя год после этого он начал отношения с Хэлли Байден, вдовой своего брата, что вызвало бурные обсуждения в СМИ. Второй официальной супругой Хантера стала Мелисса Коэн, южноафриканская режиссер-документалист.
Компрометирующие записи4 октября 2020 года газета New York Post опубликовала шокирующее расследование, основанное на материалах, найденных на ноутбуке, который Хантер Байден сдал в ремонт. Адвокат Руди Джулиани обнаружил компрометирующие записи, на которых бизнесмен запечатлен в состоянии наркотического опьянения и в интимной обстановке с незнакомкой. Кроме того, на жестком диске содержалось около 25 тысяч изображений, многие из которых можно охарактеризовать как порнографические.
В 2023 году ситуация усугубилась: Хантеру предъявили 12 обвинений за неуплату налогов, включая уклонение от налоговых обязательств и подачу ложных деклараций. Это стало продолжением череды скандалов вокруг его имени. Годом ранее его заподозрили в незаконной деятельности, связанной с проституцией, так как он тратил значительные суммы на услуги эскортниц из Украины. Учитывая, что перевозка проституток через границы США является серьезным правонарушением, эти обвинения лишь добавили масла в огонь и без того непростой репутации Байдена-младшего.