22 июля 2025, 12:21

Роман Мадянов (Фото: Instagram*@ madianovroman)

Сегодня, 22 июля, исполняется 63 года со дня рождения актёра театра и кино, Заслуженного артиста Российской Федерации Романа Мадянова. Большую часть своей жизни он посвятил актёрской работе, впервые сыграв в кино ещё в возрасте 9 лет. Фильмография этого выдающегося артиста насчитывает более 200 ролей в кино. 25 сентября прошлого года актёра не стало. О том, каким был его земной путь и что осталось после смерти любимца публики, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Трагический финал



Биография артиста

Роман Мадянов (Фото: Instagram*@ madianovroman)



Личная жизнь

Роман Мадянов с сыном Романом (Фото: Instagram*@ madianovroman)



Страшное предсказание экстрасенса, болезнь и смерть: как жил Михаил Задорнов и кто поделил между собой его миллионы

Трагический финал