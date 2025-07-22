Алсу ликвидирует последний бизнес в России, которым владела 24 года
Певица Алсу ликвидирует концертное агентство, которым управляла 24 года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На сегодняшний день это единственный бизнес артистки. Фирма ООО «Эксклюзив Арт», по информации SHOT, с 2014 года терпит убытки.
Последнюю отчетность организация предоставляла в 2023 году. Тогда бизнес ушел певицы в минус на 2,6 млн рублей. В тот же год компании заблокировали счета.
Через два дня после того, как агентству исполнилось 24 года, началась процедура его ликвидации. Алсу ситуацию пока не комментировала.
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