Сын Кристины Орбакайте резко сменил имидж после расставания с женой

22 июля 2025, 11:32

Никита Пресняков заплел африканские косички и отрастил щетину

Никита Пресняков (Фото: Инстаграм* @npresnyakov)

Никита Пресняков решил поэкспериментировать со внешностью во время разлуки с супругой. В своем блоге сын Кристины Орбакайте показал новую прическу, а также отросшую щетину.