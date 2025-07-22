Сын Кристины Орбакайте резко сменил имидж после расставания с женой
Никита Пресняков решил поэкспериментировать со внешностью во время разлуки с супругой. В своем блоге сын Кристины Орбакайте показал новую прическу, а также отросшую щетину.
Жена певца Алена еще в прошлом месяце вернулась в Россию, спровоцировав слухи о разладе в семье. Пока девушка не говорит, когда вернется к мужу, и проводит время с родными и друзьями в Москве.
В новом имидже Пресняков-младший объявил о выходе нового трека. После отъезда из РФ музыкант надолго завязал с выступлениями и занимался лишь съемкой клипов для иностранных звезд. Со временем певец заскучал по сцене, поэтому начал давать концерты в барах. В основном сейчас Никита поет каверы, а не собственные песни.
*Запрещен в РФ
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