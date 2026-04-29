Этническая чистка и массовые расстрелы: в Выборгской резне 1918 года погибли 5000 человек. Почему никто не ответил за насилие?

29 апреля 2026, 09:05

Историк Спицын: расстрелы в Выборге были акцией устрашения

Фото: iStock/Mikhail Blavatskiy

29 и 30 апреля 1918 года в Финляндии произошли трагические события, известные как Выборгская резня. Это случилось во время Гражданской войны между Красными — сторонниками Социал-демократической партии Финляндии — и Белыми, поддерживавшими Финляндский сенат. В результате войска генерала Густава Маннергейма взяли город Выборг, после чего там произошли массовые аресты и расстрелы около 5 000 человек, в основном русского гражданского населения.





Историк-публицист Евгений Спицын в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах и последствиях этой трагедии. Эксперт объяснил, что искать истоки событий весны 1918 года нужно не только в том времени. Отсчёт стоит вести с Октябрьской революции, то есть с ноября 1917 года. При этом он уточнил, что начал бы ещё раньше — с Корниловского мятежа. После разгрома этого бунта, в конце августа, в Финляндии резко осложнилась обстановка. Напряжение возникло не только в Выборге, но и в Гельсингфорсе, нынешнем Хельсинки, а также в Турку. Речь шла прежде всего о южной части современной Финляндии.



После подавления выступления Корнилова Выборгский гарнизон поднял бунт. Солдаты арестовали всё командование 42-го корпуса, который стоял в городе. Им командовал генерал Владимир Роновский. Он назвал его известным военачальником, который активно участвовал и в русско-японской, и в Первой мировой войне. Под началом генерала служил будущий маршал Советского Союза Борис Шапошников. По словам Спицына, Шапошников в своих мемуарах очень высоко оценил этого генерала.





«Они были арестованы, а потом, уже после прихода большевиков к власти, расстреляны. При этом называют разные цифры. Примерно это 2–3 десятка человек, из которых 11 — как раз генералы и офицеры, то есть высший командный состав этого корпуса, руководство штаба корпуса и командиры некоторых полков. Понятно, что эта ситуация обострила противостояние между белыми и красными, и уже в начале января 1918 года на территорию Финляндии возвращаются так называемые финские егеря. Финский экспедиционный корпус был сформирован ещё в 1915 году из тех финнов, которые явно симпатизировали Германии и лелеяли мечту о выходе Финляндии из состава Российской империи. Когда в Финляндии началось противостояние белых и красных, финские егеря решили вернуться на территорию страны и приняли самое активное участие в борьбе с отрядами Красной гвардии и финскими социал-демократами», — пояснил он.

Фото: iStock/Aleksei Andreev

«Существует несколько проблем, которые в исторической науке не разрешены. Во-первых, до сих пор не удалось точно установить, кто именно отдал приказ о расстреле жителей. Причём речь шла в основном о мирном населении. Иногда это называют этнической чисткой. В какой-то мере такое определение оправданно, поскольку среди пострадавших преобладало русское население. Однако под горячую руку попали все: и финны, и немцы, и представители других национальностей. Тем не менее львиную долю расстрелянных составили именно этнические русские. Существует версия, что приказ о расстреле жителей Выборга отдал бывший офицер, предавший Русскую императорскую армию Эрнст Лёвстрём. Однако окончательно этот вопрос так и не был разрешён. Вторая проблема — это численность погибших. Здесь разброс оценок весьма значителен: от 200–300 человек до 3–5 тысяч», — добавил историк.

Фото: iStock/Svetlana Gustova

«В довоенный период отношения с Финляндией вообще носили крайне острый характер. В советском внешнеполитическом ведомстве к любым попыткам финнов наладить отношения относились не просто настороженно, а с недоверием. Тем более следует учитывать, что в послевоенной Финляндии у власти, как правило, находились правые силы», — объяснил Спицын.