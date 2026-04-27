«Экономическая смерть»: В РФ оценили желание Финляндии иметь ЯО
Обозреватель Вайнер: Финляндия с ЯО движется к собственной смерти
Желание Финляндии хранить ядерное оружие на своей территории ведет к смерти этого государства. Такую точку зрения выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее Минобороны Финляндии заявило, что в настоящее время правительство страны внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что «пятимиллионная Финляндия» долгие годы жила в дружбе и с Советским Союзом, и с РФ, пока не стала членом НАТО. Теперь страна хочет получить разрешение на транзит и ввоз ядерного вооружения.
«Еще совсем недавно были времена, когда в Финляндию каждый год въезжало около двух с половиной миллионов граждан России. Ехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. Люди тратили в Финляндии миллиарды. По разным подсчетам, эти средства составляли от 20 до 25% экономики Финляндии», — уточнил политолог.
Теперь же, по его словам, города Финляндии стоят пустые, аэропорт Лаппеенранта закрылся, как и многие магазины, рестораны и гостиницы. Так, страна самостоятельно идет на экономическую смерть, заключил Вайнер.
Тем временем политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил Москве 24, что Россия может принять зеркальные меры в случае размещения ядерного оружия в Финляндии.
«Говорить о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии пока преждевременно. В стране сохраняются сильные и устойчивые антиядерные настроения, которые могут стать серьезным препятствием для такого решения. Однако полностью исключать этот сценарий нельзя», — пояснил эксперт.
Он не исключил, что в случае реализации такой программы Россия сможет разместить тактические ракетные системы и ракеты средней дальности в Карелии или Ленинградской области. Тем не менее это развитие событий, по словам Кортунова, маловероятно.