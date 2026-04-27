«Экономическая смерть»: В РФ оценили желание Финляндии иметь ЯО

27 апреля 2026, 10:45

Обозреватель Вайнер: Финляндия с ЯО движется к собственной смерти

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Желание Финляндии хранить ядерное оружие на своей территории ведет к смерти этого государства. Такую точку зрения выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее Минобороны Финляндии заявило, что в настоящее время правительство страны внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной».



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что «пятимиллионная Финляндия» долгие годы жила в дружбе и с Советским Союзом, и с РФ, пока не стала членом НАТО. Теперь страна хочет получить разрешение на транзит и ввоз ядерного вооружения.





«Еще совсем недавно были времена, когда в Финляндию каждый год въезжало около двух с половиной миллионов граждан России. Ехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. Люди тратили в Финляндии миллиарды. По разным подсчетам, эти средства составляли от 20 до 25% экономики Финляндии», — уточнил политолог.

«Говорить о возможном размещении ядерного оружия на территории Финляндии пока преждевременно. В стране сохраняются сильные и устойчивые антиядерные настроения, которые могут стать серьезным препятствием для такого решения. Однако полностью исключать этот сценарий нельзя», — пояснил эксперт.