Гости воровали бутылки с вином во время стрельбы на ужине Трампа, пишут СМИ

26 апреля 2026, 21:46

Israel News: Гости воровали бутылки с вином во время стрельбы на ужине Трампа

Во время инцидента со стрельбой на торжественном ужине для корреспондентов Белого дома, произошедшего вечером 25 апреля, одна из посетительниц воспользовалась суматохой, чтобы забрать со стола бутылку вина.





Как сообщает агентство Israel News в своем аккаунте в соцсети X, в то время, как группы безопасности приступили к эвакуации и оцеплению места происшествия, некоторых гостей заметили за тем, как те хватали бутылки с алкоголем. На опубликованных кадрах видно, как девушка берет бутылку.



Стрельба произошла во время ужина корреспондентов. Подозреваемого — 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена — задержали.



По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша, злоумышленник намеревался атаковать чиновников администрации президента США Дональда Трампа, но не самого главу государства.



