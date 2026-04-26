МИД: Россию озаботил новый взгляд Запада на роль и место ЯО
Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с новым подходом стран «коллективного Запада» к роли и месту ядерного оружия в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
По его словам, на Западе все чаще звучат заявления о возможном размещении ядерного вооружения на территориях неядерных стран, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО. XI Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
«В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств — в основном из лагеря «коллективного Запада» — так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.Как сообщило на прошлой неделе минобороны Финляндии, правительство страны внесло в парламент предложение разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной. В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении политики ядерного сдерживания и распорядился нарастить количество ядерных вооружений. Он также допустил возможность расширения французской ядерной стратегии на всю Европу.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, призванное дополнить механизмы НАТО. Польша, в свою очередь, ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.