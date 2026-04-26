МИД: Россию озаботил новый взгляд Запада на роль и место ЯО

26 апреля 2026, 11:55

Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с новым подходом стран «коллективного Запада» к роли и месту ядерного оружия в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.





По его словам, на Западе все чаще звучат заявления о возможном размещении ядерного вооружения на территориях неядерных стран, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО. XI Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.





«В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств — в основном из лагеря «коллективного Запада» — так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.



