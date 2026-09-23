«Это закономерный вопрос»: Мария Захарова высказалась о чиновниках в дорогих брендах
Мария Захарова объяснила, почему чиновникам стоит носить российские бренды
Мария Захарова высказалась о ситуации, когда публичные люди появляются на мероприятиях в дорогой одежде и аксессуарах, а пользователи тут же начинают обсуждать стоимость их образов.
По словам официального представителя МИД России в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, вопросы к государственным деятелям по поводу внешнего вида вполне закономерны, если задавать их корректно и без оскорблений.
«Если ты представляешь свое государство, если ты представляешь свою страну, свой народ, как не жить-то в едином порыве, едиными проблемами и радостями, а как это может быть?» — заявила Захарова.Она считает, что представители власти должны по возможности поддерживать отечественных производителей — от одежды и аксессуаров до компаний, работающих с российскими материалами и культурными образами.
При этом дипломат рассказала, что сама сталкивалась с предложениями от российских брендов бесплатно носить их вещи. Однако, по ее словам, для государственных служащих подобные презенты могут создавать юридические ограничения, поскольку их получение может рассматриваться как подарок.
Захарова также отметила, что ей приходилось получать от российских производителей аксессуары для рабочих поездок, но она не воспринимает одежду и сумки как предмет коллекционирования.