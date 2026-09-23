«Это закономерный вопрос»: Мария Захарова высказалась о чиновниках в дорогих брендах

23 сентября 2026, 12:49

Мария Захарова объяснила, почему чиновникам стоит носить российские бренды

Мария Захарова (Фото: Радио 1)

Мария Захарова высказалась о ситуации, когда публичные люди появляются на мероприятиях в дорогой одежде и аксессуарах, а пользователи тут же начинают обсуждать стоимость их образов.





По словам официального представителя МИД России в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, вопросы к государственным деятелям по поводу внешнего вида вполне закономерны, если задавать их корректно и без оскорблений.





«Если ты представляешь свое государство, если ты представляешь свою страну, свой народ, как не жить-то в едином порыве, едиными проблемами и радостями, а как это может быть?» — заявила Захарова.