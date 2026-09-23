«Отъявленная русофобия»: Захарова выразила своё отношение к покинувшим Россию гражданам

23 сентября 2026, 12:05

Захарова: вернувшиеся из эмиграции россияне вызывают уважение

Мария Захарова (фото: «Радио 1»)

Многие россияне после начала СВО в 2022 году и перед проведением мобилизации покинули страну. Однако такие граждане делятся на разные категории, и у каждой были свои мотивы.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv рассказала о своем отношении к таким людям.



В первую очередь дипломат выделила тех, кто позднее называл свое пребывание в России «командировкой». Они долгое время выдавали себя за граждан России, а в трудное для страны время поспешили уехать в другие государства, гражданства которых имели все это время.



«Была другая категория, которая попала под чудовищный каток отъявленной русофобии, которую культивировали в том числе внутри нашей страны. Это надо поискать еще такую страну, где ненависть к своей собственной земле не порицалась бы. Периодически эти цветы зла в отношении самих себя — очень ядовитые, иногда смертельно ядовитые — расцветали, и многие люди были просто отравлены», — отметила Захарова.

«Были еще те, кто, наверное, просто струсил. Но я знаю людей, которые переживают очень тяжелые жизненные вызовы, начиная от серьезных проблем со здоровьем, заканчивая утратой всего из-за стихийного бедствия. И они не то что находят силы справляться с этим, они еще и других спасают. Поэтому к каждой из этих категорий свое отношение. Но мне некогда было на этом зацикливаться, мне нужно было понять, что делать. И я понимала, кому нужна помощь, помимо работы было много людей, которые нуждались в моей помощи», — добавила Захарова.

«Кто-то сделал это по-тихому, а были те, кто вернулся и нашел в себе силы сказать: «Да, я был не прав». Их мало, но я их, конечно же, очень уважаю, это бесценно», — подчеркнула дипломат.