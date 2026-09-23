«Китай нужно знать и уважать»: Захарова объяснила отношения Москвы и Пекина

23 сентября 2026, 15:50

Захарова: отношения с Китаем строятся не за год — важны связи

Мария Захарова (Фото: Telegram / @MariaVladimirovnaZakharova)

Мария Захарова объяснила, почему нынешнее усиление сотрудничества России с Китаем нельзя, по её мнению, рассматривать как внезапный «разворот» в сторону Пекина.





В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv дипломат отметила, что контакты между странами формировались десятилетиями, поэтому нынешняя интенсивность отношений стала результатом уже существующей базы. По её словам, Москва не начинала выстраивать отношения с Китаем с нуля за последние несколько лет.



Особое значение Захарова при этом придаёт специфике китайской культуры деловых и дипломатических отношений. Она напомнила о понятии «гуаньси» — системе связей и отношений, которая предполагает не просто обмен контактами, а формирование доверия, проверенного временем.





«Китай нужно знать, Китай нужно уважать», — подчеркнула Захарова.