«Китай нужно знать и уважать»: Захарова объяснила отношения Москвы и Пекина
Мария Захарова объяснила, почему нынешнее усиление сотрудничества России с Китаем нельзя, по её мнению, рассматривать как внезапный «разворот» в сторону Пекина.
В подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv дипломат отметила, что контакты между странами формировались десятилетиями, поэтому нынешняя интенсивность отношений стала результатом уже существующей базы. По её словам, Москва не начинала выстраивать отношения с Китаем с нуля за последние несколько лет.
Особое значение Захарова при этом придаёт специфике китайской культуры деловых и дипломатических отношений. Она напомнила о понятии «гуаньси» — системе связей и отношений, которая предполагает не просто обмен контактами, а формирование доверия, проверенного временем.
«Китай нужно знать, Китай нужно уважать», — подчеркнула Захарова.По её словам, недостаточно просто обменяться телефонами или познакомить между собой представителей компаний. Настоящие отношения требуют времени, постоянного взаимодействия и подтверждения серьёзности намерений на практике.
Сергей Лавров в недавнем интервью Юлии Меньшовой также говорил о характере российско-китайских отношений. Глава МИД заявил, что Москва и Пекин выстраивают равноправное и взаимовыгодное стратегическое партнёрство, а между странами существует сотрудничество в том числе в космосе, высоких технологиях и сфере искусственного интеллекта.
Захарова же подчёркивает: нынешняя активизация взаимодействия с Китаем стала возможной именно потому, что фундамент этих отношений создавался задолго до сегодняшней политической ситуации.