«Она была суперзвездой»: Захарова вспомнила первую встречу с Канделаки
Мария Захарова неожиданно вспомнила встречу с Тиной Канделаки, которая произошла много лет назад, когда сама дипломат ещё была рядовым сотрудником, а телеведущая уже считалась одной из самых заметных медийных персон.
По словам официального представителя МИД России в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, тогда ей было около 27 лет. На одно из крупных мероприятий она попала практически случайно: приглашение получил руководитель её департамента, но не смог прийти, поэтому Захарова решила воспользоваться возможностью и отправилась сама.
После завершения мероприятия в гардеробе она увидела Тину Канделаки. Захарова решилась подойти и поздороваться — и именно этот короткий эпизод, как признаётся дипломат, запомнила на всю жизнь.
Особенно ей запомнилось рукопожатие и то, как Канделаки общалась с ней в тот момент. Захарова подчёркивает, что телеведущая была очень занята и явно спешила, но всё равно полностью переключилась на разговор и ответила доброжелательно и с уважением.
«Я до сих пор помню её руку в своей ладони», — вспоминает Захарова.Позже женщины не раз обсуждали эту историю, однако Канделаки, по словам Захаровой, саму встречу уже не помнит. И дипломат относится к этому спокойно: для самой Канделаки подобных встреч в те годы было огромное количество.
Для Захаровой же тот эпизод стал своеобразным уроком поведения публичного человека. Она говорит, что именно тогда впервые особенно остро поняла, как известность выглядит со стороны и насколько сильно обычному человеку может запомниться даже короткое внимание звезды.
В качестве примеров такого отношения к популярности Захарова также вспомнила легендарных советских артистов, которых встречала ещё в детстве, а отдельно — Вячеслава Тихонова. По её словам, несмотря на огромную известность, актёр отличался исключительной скромностью и даже смущался, когда его узнавали.