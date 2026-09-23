«Она была суперзвездой»: Захарова вспомнила первую встречу с Канделаки

23 сентября 2026, 14:53

Мария Захарова заявила, что на всю жизнь запомнила рукопожатие с Тиной Канделаки

Мария Захарова (Фото: «Радио 1»)

Мария Захарова неожиданно вспомнила встречу с Тиной Канделаки, которая произошла много лет назад, когда сама дипломат ещё была рядовым сотрудником, а телеведущая уже считалась одной из самых заметных медийных персон.





По словам официального представителя МИД России в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, тогда ей было около 27 лет. На одно из крупных мероприятий она попала практически случайно: приглашение получил руководитель её департамента, но не смог прийти, поэтому Захарова решила воспользоваться возможностью и отправилась сама.



После завершения мероприятия в гардеробе она увидела Тину Канделаки. Захарова решилась подойти и поздороваться — и именно этот короткий эпизод, как признаётся дипломат, запомнила на всю жизнь.



Особенно ей запомнилось рукопожатие и то, как Канделаки общалась с ней в тот момент. Захарова подчёркивает, что телеведущая была очень занята и явно спешила, но всё равно полностью переключилась на разговор и ответила доброжелательно и с уважением.





«Я до сих пор помню её руку в своей ладони», — вспоминает Захарова.