«Слух развивается»: Мария Захарова раскрыла неожиданный эффект изучения языков

23 сентября 2026, 15:17

Мария Захарова рассказала, чему её научил китайский язык

Мария Захарова (Фото: Telegram / @MariaVladimirovnaZakharova)

Мария Захарова рассказала, что именно изучение китайского языка помогло ей частично реализовать давний интерес к музыке. В детстве она мечтала научиться играть на музыкальном инструменте, однако из-за частых переездов семьи и смены мест работы родителей заниматься музыкой постоянно не получалось.





К китайскому языку Захарова пришла ещё подростком. Официальный представитель МИД России рассказала в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, что сама попросила родителей записать её на занятия, хотя для семьи в 90-е годы это было ощутимым расходом. В итоге увлечение оказалось настолько серьёзным, что постепенно стало частью её профессиональной жизни.





«Я пришла с горящими глазами: "Мама, я очень хочу". А она говорит: "Это очень дорого. Но если ты это будешь делать, это надо делать по-настоящему". 90-е годы были очень тяжелыми, когда ты знаешь цену всему, каждой мелочи. Мама мне сказала: "Послушай, это как зимнее пальто. Я каждый раз отдаю тебе какую-то часть, просто чтобы ты понимала. Имей ввиду, что это действительно дорого"», — заявила дипломат.