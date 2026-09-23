«Слух развивается»: Мария Захарова раскрыла неожиданный эффект изучения языков
Мария Захарова рассказала, чему её научил китайский язык
Мария Захарова рассказала, что именно изучение китайского языка помогло ей частично реализовать давний интерес к музыке. В детстве она мечтала научиться играть на музыкальном инструменте, однако из-за частых переездов семьи и смены мест работы родителей заниматься музыкой постоянно не получалось.
К китайскому языку Захарова пришла ещё подростком. Официальный представитель МИД России рассказала в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, что сама попросила родителей записать её на занятия, хотя для семьи в 90-е годы это было ощутимым расходом. В итоге увлечение оказалось настолько серьёзным, что постепенно стало частью её профессиональной жизни.
«Я пришла с горящими глазами: "Мама, я очень хочу". А она говорит: "Это очень дорого. Но если ты это будешь делать, это надо делать по-настоящему". 90-е годы были очень тяжелыми, когда ты знаешь цену всему, каждой мелочи. Мама мне сказала: "Послушай, это как зимнее пальто. Я каждый раз отдаю тебе какую-то часть, просто чтобы ты понимала. Имей ввиду, что это действительно дорого"», — заявила дипломат.По словам Захаровой, китайский особенно хорошо тренирует слух благодаря тоновой системе. Одно и то же сочетание звуков в зависимости от интонации может иметь совершенно разное значение.
Именно поэтому во время изучения языка ей пришлось научиться очень тонко различать оттенки произношения. Сейчас дипломат, по её словам, способна определить по речи собеседника особенности диалекта и акцента и даже предположить, откуда он родом.
При этом превращаться в певицу Захарова не собирается. Она призналась, что любит караоке и китайские песни, но профессиональными вокальными способностями не обладает.
Зато опыт изучения китайского языка, по её словам, заметно повлиял на восприятие звуков и помог развить слух — то самое качество, которого ей не хватало для занятий музыкой в детстве.