«Ловушка для Ирана и убийство легитимного лидера»: Политолог предупредил о крахе глобализации на фоне войны в Персидском заливе

02 марта 2026, 13:39

Политолог Мухин: переговорный процесс с Ираном имеет все признаки фальшивого

Фото: iStock/AlessandroPhoto

На третий день эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда стало известно о гибели Главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции, начальника Генштаба и министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, Тегеран нанес ответные удары по израильским городам и американским базам в шести странах региона. В Вашингтоне и Пентагоне опасаются, что ситуация выходит из-под контроля.





Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» заявил, что удары по Тегерану могут быть личным «отвлекающим маневром» Дональда Трампа, а мир вступает в эпоху, где «каждый сам за себя», повторяя сценарий «ковида» и ливийской трагедии.





«Я обратил внимание на то, что этой операции, удару США и Израиля по Ирану, предшествовали скандал с файлами Эпштейна и решение Верховного Суда США относительно незаконности пошлин Трампа. Я полагаю, что значительную роль здесь сыграл всё-таки Израиль. Биньямин Нетаньяху очень часто бывал в США в последнее время и явно уговаривал их лидера на какую-нибудь очень серьёзную авантюру», — предположил он.

«Нынешний переговорный процесс с Ираном имеет все признаки фальшивого. Модель следующая: США навязывают Ирану переговоры, Иран соглашается, затем США и Израиль агрессивно атакуют Иран. Затем опять наносится серия ударов со стороны США и Израиля, и опять Ирану предлагаются так называемые переговоры. Иран не успевает отвечать, он в слабой позиции. Вплоть до смены режима. Сейчас главный вопрос — вступят ли в военные действия Германия, Франция и Британия, о чём руководство которых говорит постоянно. Если они начнут участвовать в полную силу, то у Ирана будут основания для нанесения ударов по территории этих стран. Их ракеты средней дальности достигают Европы», — прокомментировал политолог.

«Помните: любая цветная революция начинается с какого-то яркого медийного эпизода. Для того чтобы прокормить такую страну, нужна чёткая система. Она сейчас испытывает сильные потрясения. Помните, что произошло с Советским Союзом во время распада? Голод. Сейчас мы имеем дело с убийством легитимного лидера целой страны. Это может произвести эффект, как убийство Муаммара Каддафи. Последствия были чудовищными для региона. Это создало атмосферу абсолютного недоверия между странами. Каждый будет сам за себя теперь», — резюмировал Мухин.