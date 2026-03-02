КСИР: Иран нанес удар по кабинету Нетаньяху, судьба которого неизвестна
Иран нанес удар по кабинету премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, судьба которого сейчас остается неизвестной. Об этой сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.
Атаку провели в ходе десятой волны операции «Правдивое обещание 4». По утверждению КСИР, целями стали офис главы израильского правительства, а также место расположения командующего военно-воздушными силами Израиля.
В заявлении говорится, что удары наносились ракетами «Хейбар». В КСИР добавили, что «судьба премьер-министра Израиля неизвестна». При этом официальных подтверждений этой информации со стороны израильских властей не поступало.
