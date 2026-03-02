WP: в Пентагоне опасаются, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля
Пентагон опасается, что конфликт с Ираном, начатый Израилем при поддержке США, может выйти из-под контроля. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских оборонных структурах.
По информации издания, за минувшую ночь в оперативных центрах США отследили «десятки и десятки» ракет и ударных беспилотников, запущенных Ираном по различным объектам на Ближнем Востоке. Источники газеты отмечают, что Тегеран «отвечает в полную силу», несмотря на ликвидацию значительной части иранского руководства.
Собеседники WP в Пентагоне и администрации президента США говорят о напряжённой атмосфере и риске дальнейшей эскалации. По их словам, в Вашингтоне опасаются, что боевые действия могут затянуться на несколько недель. Это создаёт дополнительную нагрузку на системы противоракетной обороны: запасы ракет-перехватчиков уже сокращены после прошлогодних ударов по Ирану.
Кроме того, по информации издания, инициативу атаки активно поддерживал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Как утверждают источники WP, он неоднократно связывался с президентом США Дональдом Трампом, убеждая его в необходимости военной операции.
