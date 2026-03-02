WP: в Пентагоне опасаются, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля

02 марта 2026, 11:59

Фото: iStock/Artem Onoprienko

Пентагон опасается, что конфликт с Ираном, начатый Израилем при поддержке США, может выйти из-под контроля. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских оборонных структурах.