25 июня 2025, 10:18

Фото: istockphoto / Дмитрий Ларичев

МАГАТЭ — ключевой международный орган, контролирующий использование атомной энергии. В условиях растущего напряжения на Ближнем Востоке внимание к его работе усиливается. «Радио 1» расскажет, что представляет собой агентство, какие задачи выполняет, кто входит в его состав и какую роль оно играет в конфликте между Ираном и Израилем.





Содержание Что такое МАГАТЭ История создания и развития МАГАТЭ Какие страны входят в МАГАТЭ Цели и задачи МАГАТЭ Чем занимается МАГАТЭ МАГАТЭ и конфликт Ирана с Израилем: актуальная ситуация

Что такое МАГАТЭ

История создания и развития МАГАТЭ

Какие страны входят в МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)



Цели и задачи МАГАТЭ

поддержка мирного использования ядерной энергии. МАГАТЭ помогает странам развивать ядерные технологии в сфере энергетики, медицины, сельского хозяйства и экологии;

МАГАТЭ помогает странам развивать ядерные технологии в сфере энергетики, медицины, сельского хозяйства и экологии; контроль за нераспространением ядерного оружия. Организация проводит проверки и инспекции для того, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях;

Организация проводит проверки и инспекции для того, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях; обеспечение ядерной и радиационной безопасности. МАГАТЭ разрабатывает международные стандарты безопасности и оказывает техническую помощь странам-членам.

Чем занимается МАГАТЭ

поддержка исследований в области мирного применения атомной энергии и внедрение их результатов;

содействие странам-членам в предоставлении услуг, а также поставках материалов, оборудования и техники;

стимулирование обмена научной и технической информацией между государствами о мирных применениях ядерных технологий;

организация обмена учеными и специалистами, а также их профессиональная подготовка;обеспечение контроля за недопущением использования ядерных материалов, оборудования и информации в военных целях;

консультирование по вопросам ядерной безопасности с целью защиты здоровья людей и минимизации рисков для жизни и имущества;

приобретение и создание необходимых установок, заводов и оборудования, способствующих выполнению перечисленных функций.

МАГАТЭ и конфликт Ирана с Израилем: актуальная ситуация