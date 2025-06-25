МАГАТЭ: цели, какие страны входят в организацию, роль в конфликте между Ираном и Израилем
МАГАТЭ — ключевой международный орган, контролирующий использование атомной энергии. В условиях растущего напряжения на Ближнем Востоке внимание к его работе усиливается. «Радио 1» расскажет, что представляет собой агентство, какие задачи выполняет, кто входит в его состав и какую роль оно играет в конфликте между Ираном и Израилем.
Что такое МАГАТЭМАГАТЭ — это автономная организация при системе ООН, созданная 29 июля 1957 года. Её штаб-квартира находится в Вене (Австрия). Агентство призвано содействовать использованию атомной энергии в мирных целях и следить за тем, чтобы ядерные материалы не применялись для создания оружия.
Основание организации стало ответом на стремительное развитие ядерных технологий после Второй мировой войны. Инициатива создания МАГАТЭ принадлежит США, а точкой отсчёта стала речь президента Дуайта Эйзенхауэра «Атом для мира» в 1953 году.
История создания и развития МАГАТЭ8 декабря 1953 года президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью под названием «Атом для мира». В условиях нарастающей ядерной угрозы в разгар холодной войны он подчеркнул важность использования атомной энергии в мирных целях, особенно для нужд развивающихся стран. Эйзенхауэр предложил создать международную структуру, которая бы занималась продвижением мирного атома «на благо всего человечества» и осуществляла контроль за недопущением распространения ядерного оружия.
4 декабря 1954 года Генассамблея ООН одобрила инициативу о создании такого органа. В 1956 году проект устава будущей организации был разработан группой государств, в первую очередь обладающих запасами уранового сырья. Датой основания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) считается 29 июля 1957 года — в этот день его устав был ратифицирован Соединёнными Штатами Америки.
Какие страны входят в МАГАТЭНа сегодняшний день в состав МАГАТЭ входят 180 государств — практически все страны-члены ООН. Также в организации имеет статус наблюдателя Палестина.
Единтсвенное государство, которое когда-либо покинуло МАГАТЭ, стало КНДР. Страна вступила в организацию в 1974 году, но спустя 20 лет покинула ее после того, как инспекторы выявили, что она вырабатывает плутоний сверх разрешенного лимита.
Цели и задачи МАГАТЭОсновные цели деятельности агентства сформулированы в его уставе и постоянно актуализируются в ответ на вызовы времени:
- поддержка мирного использования ядерной энергии. МАГАТЭ помогает странам развивать ядерные технологии в сфере энергетики, медицины, сельского хозяйства и экологии;
- контроль за нераспространением ядерного оружия. Организация проводит проверки и инспекции для того, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях;
- обеспечение ядерной и радиационной безопасности. МАГАТЭ разрабатывает международные стандарты безопасности и оказывает техническую помощь странам-членам.
Чем занимается МАГАТЭМиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заключается в комплексном развитии мирного использования ядерной энергии. В своей деятельности агентство сосредоточено на нескольких ключевых направлениях:
- поддержка исследований в области мирного применения атомной энергии и внедрение их результатов;
- содействие странам-членам в предоставлении услуг, а также поставках материалов, оборудования и техники;
- стимулирование обмена научной и технической информацией между государствами о мирных применениях ядерных технологий;
- организация обмена учеными и специалистами, а также их профессиональная подготовка;обеспечение контроля за недопущением использования ядерных материалов, оборудования и информации в военных целях;
- консультирование по вопросам ядерной безопасности с целью защиты здоровья людей и минимизации рисков для жизни и имущества;
- приобретение и создание необходимых установок, заводов и оборудования, способствующих выполнению перечисленных функций.
МАГАТЭ и конфликт Ирана с Израилем: актуальная ситуацияМАГАТЭ выполняет ключевую функцию в контроле за ядерной программой Ирана на фоне обострения конфликта с Израилем. Агентство проводит инспекции, отслеживает уровень обогащения урана и оценивает последствия возможных атак на ядерные объекты. Несмотря на ограничения доступа, МАГАТЭ остаётся единственным официальным источником проверенной информации, что снижает риск эскалации.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в своих заявлениях отмечает, что сотрудничество с Ираном остаётся неудовлетворительным. По оценке МАГАТЭ, Иран накапливает около 400 кг урана, обогащённого до уровня 60%. Такой объём теоретически может быть использован для создания до девяти ядерных боезарядов. Хотя Тегеран официально отрицает намерения создавать ядерное оружие, международное сообщество всерьёз обеспокоено возможной милитаризацией ядерной программы.