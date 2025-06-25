МАГАТЭ: цели, какие страны входят в организацию, роль в конфликте между Ираном и Израилем

Фото: istockphoto / Дмитрий Ларичев

МАГАТЭ — ключевой международный орган, контролирующий использование атомной энергии. В условиях растущего напряжения на Ближнем Востоке внимание к его работе усиливается. «Радио 1» расскажет, что представляет собой агентство, какие задачи выполняет, кто входит в его состав и какую роль оно играет в конфликте между Ираном и Израилем.



Что такое МАГАТЭ

МАГАТЭ — это автономная организация при системе ООН, созданная 29 июля 1957 года. Её штаб-квартира находится в Вене (Австрия). Агентство призвано содействовать использованию атомной энергии в мирных целях и следить за тем, чтобы ядерные материалы не применялись для создания оружия.

Основание организации стало ответом на стремительное развитие ядерных технологий после Второй мировой войны. Инициатива создания МАГАТЭ принадлежит США, а точкой отсчёта стала речь президента Дуайта Эйзенхауэра «Атом для мира» в 1953 году.

История создания и развития МАГАТЭ

8 декабря 1953 года президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью под названием «Атом для мира». В условиях нарастающей ядерной угрозы в разгар холодной войны он подчеркнул важность использования атомной энергии в мирных целях, особенно для нужд развивающихся стран. Эйзенхауэр предложил создать международную структуру, которая бы занималась продвижением мирного атома «на благо всего человечества» и осуществляла контроль за недопущением распространения ядерного оружия.

4 декабря 1954 года Генассамблея ООН одобрила инициативу о создании такого органа. В 1956 году проект устава будущей организации был разработан группой государств, в первую очередь обладающих запасами уранового сырья. Датой основания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) считается 29 июля 1957 года — в этот день его устав был ратифицирован Соединёнными Штатами Америки.

Какие страны входят в МАГАТЭ

На сегодняшний день в состав МАГАТЭ входят 180 государств — практически все страны-члены ООН. Также в организации имеет статус наблюдателя Палестина.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Единтсвенное государство, которое когда-либо покинуло МАГАТЭ, стало КНДР. Страна вступила в организацию в 1974 году, но спустя 20 лет покинула ее после того, как инспекторы выявили, что она вырабатывает плутоний сверх разрешенного лимита.

Цели и задачи МАГАТЭ

Основные цели деятельности агентства сформулированы в его уставе и постоянно актуализируются в ответ на вызовы времени:
  • поддержка мирного использования ядерной энергии. МАГАТЭ помогает странам развивать ядерные технологии в сфере энергетики, медицины, сельского хозяйства и экологии;
  • контроль за нераспространением ядерного оружия. Организация проводит проверки и инспекции для того, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях;
  • обеспечение ядерной и радиационной безопасности. МАГАТЭ разрабатывает международные стандарты безопасности и оказывает техническую помощь странам-членам.

Чем занимается МАГАТЭ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заключается в комплексном развитии мирного использования ядерной энергии. В своей деятельности агентство сосредоточено на нескольких ключевых направлениях:
  • поддержка исследований в области мирного применения атомной энергии и внедрение их результатов;
  • содействие странам-членам в предоставлении услуг, а также поставках материалов, оборудования и техники;
  • стимулирование обмена научной и технической информацией между государствами о мирных применениях ядерных технологий;
  • организация обмена учеными и специалистами, а также их профессиональная подготовка;обеспечение контроля за недопущением использования ядерных материалов, оборудования и информации в военных целях;
  • консультирование по вопросам ядерной безопасности с целью защиты здоровья людей и минимизации рисков для жизни и имущества;
  • приобретение и создание необходимых установок, заводов и оборудования, способствующих выполнению перечисленных функций.

МАГАТЭ и конфликт Ирана с Израилем: актуальная ситуация

МАГАТЭ выполняет ключевую функцию в контроле за ядерной программой Ирана на фоне обострения конфликта с Израилем. Агентство проводит инспекции, отслеживает уровень обогащения урана и оценивает последствия возможных атак на ядерные объекты. Несмотря на ограничения доступа, МАГАТЭ остаётся единственным официальным источником проверенной информации, что снижает риск эскалации.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в своих заявлениях отмечает, что сотрудничество с Ираном остаётся неудовлетворительным. По оценке МАГАТЭ, Иран накапливает около 400 кг урана, обогащённого до уровня 60%. Такой объём теоретически может быть использован для создания до девяти ядерных боезарядов. Хотя Тегеран официально отрицает намерения создавать ядерное оружие, международное сообщество всерьёз обеспокоено возможной милитаризацией ядерной программы.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0