Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу
Трамп призвал не нарушать перемирие между Ираном и Израилем
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер сообщил, что государства согласовали полное и абсолютное прекращение огня, которое вступит в силу через шесть часов, когда обе стороны завершат свои текущие операции.
«Это перемирие будет действовать в течение 12 часов, после чего война будет считаться законченной!» — написал Трамп в своем аккаунте в соцсетях.По его словам, Иран первым прекратит огонь, а через 12 часов аналогичное решение примет Израиль. Таким образом, через 24 часа мир сможет официально отметить завершение 12-дневного конфликта. Трамп также отметил, что обе страны обратились к нему «почти одновременно» с просьбой о завершении конфликта. Он призвал всех соблюдать условия перемирия.