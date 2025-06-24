24 июня 2025, 08:23

Трамп призвал не нарушать перемирие между Ираном и Израилем

Фото: Istock/PavelRodimov

Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер сообщил, что государства согласовали полное и абсолютное прекращение огня, которое вступит в силу через шесть часов, когда обе стороны завершат свои текущие операции.







«Это перемирие будет действовать в течение 12 часов, после чего война будет считаться законченной!» — написал Трамп в своем аккаунте в соцсетях.