Министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия

24 июня 2025, 12:03

Кац приказал ЦАХАЛ ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня

Фото: iStock/ivanmollov

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал Армии обороны страны (ЦАХАЛ) решительно ответить Ирану на нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.