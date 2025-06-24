Министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал Армии обороны страны (ЦАХАЛ) решительно ответить Ирану на нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
По словам главы Минобороны Израиля, удары будут наноситься «по целям режима в самом сердце Тегерана». Уточняется, что они станут продолжением операций, проведенных ранее.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответные удары. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.
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