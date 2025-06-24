«Божественный дар»: Иран объявил о своей победе над Израилем

24 июня 2025, 12:58

Иран заявил о поражении Израиля

Фото: Istock/klenger

Совет национальной безопасности Ирана подтвердил перемирие с Израилем. Власти Исламской республики вынудили своего противника сложить оружие.





Тегеран сообщил о победе в конфликте с Израилем. В Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики сделали заявление, что «Иран вынудил Израиль признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию».





«Божественным даром … стала победа, заставившая врага сожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — передает иранская гостелерадиокомпания.

