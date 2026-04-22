«На грани апокалиптического сценария»: Политолог спрогнозировал, что ждет Иран и США
Политолог Ибрагимов: острая фаза между Ираном и США может развернуться в мае
Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, сославшись на просьбу Пакистана и пообещав «ждать столько, сколько потребуется». Однако Тегеран уже дал понять, что не считает себя связанным этим перемирием.
Политолог, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов в беседе с «Радио 1» назвал заявления Трампа лишь тактической паузой и спрогнозировал неизбежную эскалацию в ближайшие недели.
«Я склоняюсь к тому мнению, что всё же Трамп не удержится и всё-таки нанесёт второй удар. Он ожидал от Ирана дипломатической капитуляции, Тегеран ясно дал понять, что об этом и речи быть не может», — заявил он.
По его словам, демонстрируемое сейчас «благородство» — лишь ширма. Истинная цель Вашингтона — нанести «сильный удар по Тегерану», чтобы заставить действующую систему Исламской Республики прекратить существование. Однако, как подчеркивает Ибрагимов, это нереально: бомбардировки лишь повысят ставки, но не сломят сопротивление.
«Трамп прислушивается больше к позиции ястребов, чем голубей. Позиция того же Венса, который играет роль хорошего полицейского, более прагматична, нежели позиция Руби и тем более военного министра Хэксонта, который считает, что сейчас наступила уникальная историческая возможность разобраться с Ираном», — отметил политолог.
Он добавил, что более тревожным сигналом являются слухи, циркулирующие в американских СМИ о якобы обсуждавшихся даже сценариях с ядерным ударом. Сам эксперт посчитал эту идею «немыслимой».
«Иранское руководство, наученное горьким опытом предыдущих переговоров с США, не питает иллюзий. Именно поэтому Тегеран не прислал своих представителей на предлагавшиеся переговоры в Исламабад. Иранцы воспользовались этим двухнедельным перемирием, чтобы перегруппироваться и ждать новых ударов. Они хотят уже воевать на поле боя, считая, что на поле боя они смогут одержать победу над Америкой», — сказал Ибрагимов.
На вопрос о возможности прямого вторжения сухопутных войск собеседник ответил с тревогой. Теоретически США могут попытаться высадиться на стратегических островах Харк или Кешем, а также в портовом Бандар-Аббасе, чтобы контролировать Ормузский пролив. Однако последствия такой операции будут катастрофическими для американцев.
«Для американцев это всё станет Вьетнамом, помноженным на пять. Иранцы прямо хотят вживую с американцами драться врукопашную. Они говорят, что это более честный бой, чем беспилотники или ракеты. Острая фаза конфликта может развернуться уже в мае. Однако даже если удары будут нанесены, это не поставит точку в противостоянии. Ирану нужно просто пережить Трампа, а конфликт может то затихать, то вспыхивать вновь на протяжении года», — отметил Ибрагимов.