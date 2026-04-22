«На грани апокалиптического сценария»: Политолог спрогнозировал, что ждет Иран и США

22 апреля 2026, 15:42

Политолог Ибрагимов: острая фаза между Ираном и США может развернуться в мае

Фото: iStock/panida wijitpanya

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, сославшись на просьбу Пакистана и пообещав «ждать столько, сколько потребуется». Однако Тегеран уже дал понять, что не считает себя связанным этим перемирием.





Политолог, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов в беседе с «Радио 1» назвал заявления Трампа лишь тактической паузой и спрогнозировал неизбежную эскалацию в ближайшие недели.





«Я склоняюсь к тому мнению, что всё же Трамп не удержится и всё-таки нанесёт второй удар. Он ожидал от Ирана дипломатической капитуляции, Тегеран ясно дал понять, что об этом и речи быть не может», — заявил он.

«Трамп прислушивается больше к позиции ястребов, чем голубей. Позиция того же Венса, который играет роль хорошего полицейского, более прагматична, нежели позиция Руби и тем более военного министра Хэксонта, который считает, что сейчас наступила уникальная историческая возможность разобраться с Ираном», — отметил политолог.

«Иранское руководство, наученное горьким опытом предыдущих переговоров с США, не питает иллюзий. Именно поэтому Тегеран не прислал своих представителей на предлагавшиеся переговоры в Исламабад. Иранцы воспользовались этим двухнедельным перемирием, чтобы перегруппироваться и ждать новых ударов. Они хотят уже воевать на поле боя, считая, что на поле боя они смогут одержать победу над Америкой», — сказал Ибрагимов.

«Для американцев это всё станет Вьетнамом, помноженным на пять. Иранцы прямо хотят вживую с американцами драться врукопашную. Они говорят, что это более честный бой, чем беспилотники или ракеты. Острая фаза конфликта может развернуться уже в мае. Однако даже если удары будут нанесены, это не поставит точку в противостоянии. Ирану нужно просто пережить Трампа, а конфликт может то затихать, то вспыхивать вновь на протяжении года», — отметил Ибрагимов.