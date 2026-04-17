Политолог Бычков: Страны ЕС готовятся к большому конфликту
Европейские страны готовятся к какому-то большому конфликту. Такое мнение выразил директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков.
По его словам, на сегодняшний день происходит активная милитаризация стран ЕС. Однако их боеспособность пока значительно ниже, чем у Украины, которая применяет самые современные военные технологии, поскольку сейчас туда направляется основная часть европейских военных ресурсов, чтобы обеспечить ВСУ необходимой техникой и снарядами для противостояния с Россией.
«Со стороны ЕС звучит все более агрессивная риторика, особенно это касается стран Прибалтики и Польши. Германия и Франция значительно увеличивают свои военные бюджеты. Мы наблюдаем процесс подготовки стран Европейского союза к какому-то большому конфликту», — отметил Бычков в комментарии для RuNews24.ru.
Он подчеркнул, что значительный отток техники из европейских стран на Украину привёл к большому дефициту внутри самого ЕС. Поэтому Европа начала переоснащать свои технические резервы, а Украина стала хорошим полигоном для утилизации старой техники и поводом для обновления устаревшего вооружения, считает эксперт.
Так, Бычков уверен, что страны ЕС действительно готовятся к войне, «прежде всего к войне с Россией». Однако у России никаких планов агрессии в отношении ЕС нет, заключил политолог.