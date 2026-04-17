Политолог Бычков: Страны ЕС готовятся к большому конфликту

17 апреля 2026, 21:30

Европейские страны готовятся к какому-то большому конфликту. Такое мнение выразил директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков.





По его словам, на сегодняшний день происходит активная милитаризация стран ЕС. Однако их боеспособность пока значительно ниже, чем у Украины, которая применяет самые современные военные технологии, поскольку сейчас туда направляется основная часть европейских военных ресурсов, чтобы обеспечить ВСУ необходимой техникой и снарядами для противостояния с Россией.





«Со стороны ЕС звучит все более агрессивная риторика, особенно это касается стран Прибалтики и Польши. Германия и Франция значительно увеличивают свои военные бюджеты. Мы наблюдаем процесс подготовки стран Европейского союза к какому-то большому конфликту», — отметил Бычков в комментарии для RuNews24.ru.