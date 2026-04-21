Иран отказался от переговоров с США в Исламабаде
Власти Ирана решили не участвовать в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля, так как считают изначальные требования американской стороны слишком завышенными. Об этом пишет агентство Tasnim.
В Тегеране считают, что встреча станет «потерей времени», поскольку действия и позиции Вашингтона по ряду вопросов препятствуют достижению приемлемого соглашения. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил свою поездку в Пакистан на фоне этой новости, пишут западные СМИ.
Продолжение диалога, как считают иранские власти, возможно только после снятия морской блокады. Несколько часов назад министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором заявил, что «блокада иранских портов является актом войны и, следовательно, нарушением перемирия».
