В США четыре часа спасали медведя, залезшего на дерево у жилого дома
На северо-востоке США движение автомобилей ограничили на четыре часа из-за спасения медведя. Об этом сообщает телеканал 360.ru в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Дикий зверь забрался на дерево возле жилого дома на Второй авеню и не смог слезть. Тогда на место прибыли полицейские и сотрудники природоохранной службы.
Специалисты выстрелили в животное дротиком с транквилизатором, и он приземлился на огороженную сеткой площадку. После этого его эвакуировали, а движение автомобилей восстановили.
Ранее суд в США вынес приговор трем мошенникам, которые инсценировали нападение медведя на дорогие автомобили.
